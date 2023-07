The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Alesso, Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens zvučaće superiorno

Na najimpresivnije muzičke pozornice ovih prostora – Gorki List Glavnu binu i mts Dance Arenu – uskoro stižu gigantske svetske zvezde kao što su The Prodigy, Skrillex, Alesso, Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto i Keinemusik, a njihove nastupe superiornim će učiniti masivan audio-vizuelni poduhvat koji EXIT sprema više od mesec dana! Stotine ljudi učestvuje u osmišljavanju izgleda ovih bina, njihovoj izgradnji i realizaciji programa. Sama mts Dance Arena predstavlja jedan od najzahtevnijih produkcijsko-arhitektonskih projekata u Evropi, jer se kompletna bina – sa svim konstrukcijama i opremom – unosi kroz tunel širine 2,4 metara, visine 2,4 metara i dužine 50 metara!

Gorki List Glavna Bina imaće jedan od najprestižnijih zvučnih sistema na svetu, revolucionarno ozvučenje Anya, čuvenog američkog proizvođača EAW (Eastern Acoustic Works), dok će mts Dance Arenu prodrmati LEO, dragulj Meyer Sounda, vodeće američke kompanije specijalizovane za velike audio sisteme, koji na EXIT donosi Skymusic.

Uz Anya soundsystem od 6. do 9. jula na Gorki List Glavnoj bini dominiraće predvodnici najtraženije turneje na svetu, sastav The Prodigy, najveća hip-hop grupa svih vremena Wu-Tang Clan, zatim nosioci globalnog elektronskog zvuka Skrillex, Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, LF System i Claptone, drum & bass ikone Chase & Status, Charlie Tee i Gardna, kao i energični šareni jungle-pop dvojac Sofi Tukker i hitmejkeri Mahmut Orhan i Burak Yeter.

Anya je jedno od najprestižnijih ozvučenja na svetu, američku premijeru je doživelo na festivalskom gigantu Coachelli, a u Srbiju je stiglo pravo na EXIT festival 2016. godine i donelo revoluciju u zvuku! Pojava Anye u svetu tehnologije zvuka poredi se revolucijom koju je iPhone uveo na tržištu mobilnih telefona i tablet računara. Anya, pored ogromne snage, ima i potpunu kontrolu rasprostiranja frekvencija. Ovaj sistem stoji uspravno, dok niz kompjutera analizira prostor i prilagođava mu se tako da svi u publici čuju jednako moćan i precizan zvuk u svakom trenutku! Gorki List Glavna bina imaće preko 250 m2 LED ekrana, preko 300 rasvetnih uređaja i fantastične pirotehničke i specijalne efekte! Sub zvučnici imaće specijalnu postavku na bini za nastup benda The Prodigy!

Uz LEO, jedan od najboljih sistema ozvučenja na svetu, ovogodišnja postava Exitovog hrama elektronske muzike će zvučati superiorno, a čine je Eric Prydz, Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Ben Böhmer live, Agents Of Time live, Mind Against, Layla Benitez, Gioli & Assia live i mnogi drugi! Famozna plesna pozornica mts Dance Arena široka je 36 metara, zvuk je postavljen na posebno dizajniranim konstrukcijama, kako bi se ozvučio jedan od najzahtevnijih amfiteatarskih prostora na Petrovaradinskoj tvrđavi. Na ovoj bini je preko 300 rasvetnih tela, a oko 300 m2 LED ekrana je postavljeno u posebno dizajniranom i poznatom scenografskom konceptu.

LEO soundsystem je posebno osmišljen i dizajniran da kristalno čisto i transparentno predstavi sve instrumente – bas, saksofon, bubnjeve, gitare, ali i glas, bez preklapanja i međusobne kolizije, što je pun pogodak za lajv izvođenja kojih će na Areni biti pregršt ove godine! Kao jedan od najpouzdanijih sistema ozvučenja današnjice, LEO je bio prvi izbor brojnih velikih svetskih festivala poput danskog Roskildea, a rado se za njega odlučuju i brojni iskusni audio inženjeri iz koncertne muzičke industrije. Da je LEO podigao lestvicu u sistemu ozvučenja smatraju „Big“ Mick Hughes, koji poslednje četiri decenije realizuje koncerte Metallice iz audio režije, njegov kolega iz tima Florence & The Machine Ian Laughton, kao i Larry Rock iz Njujorške filharmonije.

Za ovogodišnje izdanje EXIT festivala vlada ogromno interesovanje, a usled rekordne potražnje rasprodati su svi kompleti ulaznica koji podrazumevaju ulaz za sva četiri festivalska dana! U prodaji su i dalje jednodnevne ulaznice, dok je za sve posetioce koji nisu iz Novog Sada ostavljen odgovarajući kontingent koji će biti dostupan na festivalskim kapijama. Jednodnevne ulaznice za četvrtak, petak i subotu mogu se naći u prodaji po ceni od 3.990 dinara, dok su jednodnevne za nedelju u prodaji po ceni od 3.390 dinara. Ulaznice su dostupne na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

