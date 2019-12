Tragično preminula glumica zapravo je ubijena? (foto)

Glumica Britani Marfi preminula je 20. decembra 2009. godine nakon što je u 32. godini kolabirala i srušila se u kupatilu u njenom domu na Beverli Hilsu.

Njen polubrat Toni Bertoloti ubeđen je da njena smrt nije bila nesrećni slučaj i u poslednjih 10 godina pokušava da to i dokaže. On je rekao da je njihov otac Anđelo tražio istinu sve dok u 92. godini nije preminuo, a sada on želi da otkrije svima šta se to oko njene smrti krije.

U intervjuu za „MailOnline“ rekao je da je Britani izgledala kao veoma zdrava devojka i istakao da ima problem sa time što je ona umrla u svom domuu kome je bio njen muž i njena majka. Sumnjiv mu je apsurd njene smrti i nije mu jasno zašto nije bila odvedena u bolnicu koja je nedaleko od njene kuće.

Nakon deceniju duge potrage on je došao do zaključka.

„Mislim da je ona ubijena. Ko ju je ubio? Nije umrla prirodnom smrću“, rekao je on.

Britanina majka Šeron ukazala je na prisustvo toksične buđi u kući, ali je mrtvozornik isključio ovaj uzrok smrti. Umesto toga, skrenuo je pažnju na način života koji su supružnici vodili i ukazao na njene probleme sa drogom i poremećajem ishrane, piše Daily Mirror.

Berloti veruje da je njena smrt povezana sa velikim dugom koji je njen muž imao zbog loše vođenog biznisa. On je dostigao šestocifreni dug, a njen polubrat ističe da su mnogi Britani posmatrali kao sredstvo da dođu do para nego li kao osetljivo ljudsko biće. Dodao je da je nekima više vredela mrtva nego živa.

Berloti veruje da neko u njenom najbližem krugu ljudi zna šta se tačno desilo, ali da niko ne želi da razgovara o tome.