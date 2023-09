Treće večeri festivala Dani Danila Lazovića izveden program Reč dve o Danilu

Trećeg dana desetog, jubilarnog festivala „Dani Danila Lazovića“ u Priboju održan je specijalni program „Reč, dve o Danilu…“ u okviru kojeg je razgovorom i izabranim video materijalima publici približen rad i život doajena srpskog glumišta, po kome festival nosi ime.

Glumac Vojin Ćetković, koji je ove godine po drugi put učesnik u programu o Lazoviću, rekao je da je oduševljen što postoji festival u čast govorenja poezije.

„Ovo je toliko bogat program da mogu da mu pozavide veliki festivali sa mnogo većim budžetima. Ono što je karakteristično za ovaj festival, jeste neverovatna pozitivna energija, celog grada i direktora festivala Mikija Damjanovića koji je sve to okupio i koji daje celu boju ovom festivalu“, rekao je Ćetković.

On je sarađivao s Lazovićem, pa je tim povodom istakao da su na neki čudan način bili bliski, ali da je često razmišljao o onome što mu je govorio.

„Imao je tako malo godina a toliko iskustva, toliku punoću izraza i života koji je vodio. Glumac u određenim godinama, kada savlada zanat i izoštri sve glumačke alate koje ima, kada se pojavi na sceni ili na platnu ili u kadru, vidi se njegov sadržaj, vidi se njegov odnos prema životu, Danilo je to imao jako izraženo. Imao je tu nadljudsku snagu, imao je neverovatno mentalno zdravlje, imao je strast prema svojoj zemlji, prema porodici, prirodi i to je isijavalo iz scene,“ ispričao je o svom glumačkom partneru Ćetković.

Producent Zvezdara teatra Dragiša Ćurguz, kao dugogodišnji saradnik Danila Lazovića, istakao je da je s njim uradio mnogo predstava, da je Danilo u Zvezdara teatru odigrao oko 550 predstava, dobio mnogo nagrada, ali i odigrao neke kultne scene.

„Bio je isti i kao prijatelj i kao saradnik i kao glumac, iskren, srčan, silovit, konkretan, nije bilo kod njega nikakvih međufaza, sve je bilo jasno i čisto“, zaključio je Ćurguz.

Program je nastavljen monodramom „Knjiga o Milutinu“ Danka Popovića u izvođenju glumca Nenada Jezdića, koji je takođe govorio o saradnji sa Lazovićem.

„Radili smo i na televiziji, u pozorištu i u životu smo imali zapravo jedan vrlo intiman odnos, mogu reći. U životu je on bio meni jedna vrsta putokaza,i na početku ogromna pogrška svemu što radim. Ovome što se zove scenski posao i scenski rad naš, a pogotovo onome što je bila neka tačka koja nas je isprva, zapravo spajala, možda potom i ono scensko i ono glumačko nešto. Knjiga o Milutinu večeras, nekako baš verujem, da bi bio srećan da to vidi. Ali eto, ako ne možemo tu sreću da dodirnemo, mi iz ovog života, iz ovog sveta, ja sam srećan da se to desi, pa makar i na danima koji se odvijaju u spomen Danila Lazovića, brata našeg, učitelja našeg i našeg velikog srpskog glumca“, rekao je Jezdić.

Poslednji dan festivala je danas, kada će se takmičiti studenti akademija dramskih umetnosti u govorenju poezije, a potom će biti dodeljena „Povelja Danilo Lazović“ i novčane nagrade.

Organizatori festivala i direktor Damjanović izrazili su posebno zadovoljstvo što su pored bogatog pozorišnog i umetničkog programa, ove godine u Priboju i velika imena srpske glumačke i umetničke scene. To su Petar Božović, kao gost glumac festivala i član stručnog žirija, Ratomir Rale Damjanović, legendarni recitator, pisac i radio novinar kao član stručnog žirija i specijalni gost, Nataša Radovanović, sopran Opere Narodnog pozorišta u Beogradu kao muzički gost i glumac Vojin Ćetković, kao član stručnog žirija i učesnik specijalnog programa.

Domaćin festivala, kao i prethodnih godina je glumac i sestrić Danila Lazovića, Mihailo Laptošević.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.