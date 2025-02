Triler o Vatikanu Konklava osvojio nagradu BAFTA za najbolji film

Triler o Vatikanu „Konklava“ nemačkog reditelja Edvarda Bergera (Edward) osvojio je večeras u Londonu nagradu za najbolji film na 78. dodeli nagrada britanske Akademije za filmsku i televizijsku umetnost (BAFTA).

U konkurenciji za tu kategoriju bili su filmovi „Potpuni neznanac“, „Anora“, „The Brutalist“ i „Emilija Perez“.

Amerikanac Brejdi Korbet (Brady Corbet) osvojio je večeras nagradu za najbolju režiju za film „The Brutalist“, tročasovnu priču o arhitekti koji je preživeo Holokaust, a kojeg igra Adrijen Brodi (Adrien Brody).

Brodi je dobio nagradu za najbolju mušku ulogu, a BAFTA za najbolju žensku ulogu pripala je glumici Miki Medison (Mickey Madison) za ulogu u filmu „Anora“.

Francuski mjuzikl „Emilija Perez“ koji je bio jedan od favorita, osvojio je dve nagrade – za najbolji strani film, i za najbolju žensku sporednu ulogu koja je pripala glumici Zoi Saldani.

Nagrade BAFTA, kao i nagrade Američkog udruženja producenata (Producers Guild of America – PGA), Američkog udruženja reditelja (Directors Guild of America – DGA) i Zlatni globus, često su pouzdani pokazatelji ko bi mogao da osvoji prestižnog američkog Oskara koji će ove godine biti dodeljen 3. marta u Los Anđelesu.

BAFTA je osnovana 1947. godine kao Britanska filmska akademija. Njeni osnivači bili su brojni slavni filmski umetnici, uključujući Dejvida Lina (David Lean), Kerola Rida (Carol Read), Aleksandra Kordu (Alexander) i Lorensa Olivijea (Laurence Olivier). Cilj organizacije bio je jačanje filmske industrije koja je oslabila posle Drugog svetskog rata.

Akademija je 1958. godine spojena s organizacijom televizijskih reditelja i producenata (The Guild of Television Producers and Directors) da bi 1976. konačno postala BAFTA, Britanska akademija za filmsku i televizijsku umetnost.

(Beta)

