U Beogradu proveo jedan dan: Evo šta je Džoni Dep rekao o Srbiji

Holivudski glumac Džoni Dep posetio je Beograd na jedan dan i tom prilikom otkrio je novinarima da je fasciniran ljudima u Srbiji, kao i da mu je rad na ovim prostorima daleko prijatniji nego u Holivudu. On je spomenuo i svog prijatelja reditelja Emira Kusturicu koji ga je, kako je naglasio, naučio mnogo o srpskoj kulturi.

„Imao sam sreću da upoznam srpskog reditelja Emira Kusturicu koji me je naučio mnogo o srpskoj kulturi i povezao me sa njom. Postao mi je veliki prijatelj – on i njegova porodica su čak brinuli o meni kad sam se razboleo. Ljudi ovde su toliko topli, srdačni, ljudi su mi omiljeni od svega što sam video u Srbiji“, priznao je holivudski glumac.

Dep je istakao da je za njega rad u Srbiji nakon Holivuda pravo osveženje jer je organizovaniji i daleko prijatniji.

„Ovde se tako fino radi, svako zna šta je njegov deo posla i poštuje radne obaveze. Svi ulažu dušu u ono što rade, pažnja se posvećuje detaljima. Mislim da je Srbija savršena suprotnost Holivudu. Zbog toga sam siguran da će još mnogo umetnika i velikih reditelja dolaziti ovde da radi. Obožavam vašu kulturu, obožavam ljude koje srećem ovde. Ne nalazim ništa osim istine, iskrenosti i lepote među vama, dobrodušni ste i fasciniran sam time“, rekao je proslavljeni glumac.

Dep je u Beograd došao povodom promocije animiranog serijala proizvedenog u Srbiji „Pafini“, u produkciji „Arhangel studija“ glumca Miloša Bikovića, a kreiranog u „Jervolino studiosu“ (IES).

