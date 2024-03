U Los Anđelesu počela 96. dodela Oskara

U pozorištu Dolbi u Los Anđelesu večeras je počela 96. ceremonija dodele prestižnog Oskara, nagrade američke Akademije filmskih umetnosti i nauke, sa ostvarenjem „Openhajmer“ koji je favorit sa 13 nominacija.

Domaćin ceremonije je komičar Džimi Kimel (Jimmy Kimmel), koji je nekoliko puta vodio svečanost dodele nagrade.

Film „Poor Things“ Jorgosa Lantimosa (Yorgos Lanthimos) o ženskog verziji Frankenštajna u viktorijansko doba, dobilo je 11 nominacija, dok je film slavnog Martina Skorsezea (Scorsese) „Killers of the Flower moon“ o ubistvima Indijanaca u američkog saveznoj državi Oklahomi početkom 20. veka dobio 10 nominacija.

Ostvarenje „Barbi“ (Barbie) Grete Gervig (Gerwig) dobilo je osam nominacija, navela je Akademija čiji su nominacije saopštene 23. januara.

Oskare će lično uručivati poznati glumci, među kojima Džejmi Li Kertis (Jammie Lee Curtis), Mišel Fajfer (Michelle Pfeiffer), Al Paćino (Pachino). Na bini će se pojavljivati i Nikolas Kejdž (Nicolas Cage), Džesika Lang (Jessica) i Lupita Njong’o (Nyong’o).

Muzički nastup će imati glumac Rajan Gosling (Ryan) koji će izvesti „I’m Just Ken“ pesmu iz filma „Barbi“ u kojem glumi Kena, dečka čuvene plastične lutke. Gosling će prvi put za publiku pevati tu pesmu. Biće izvedene i ostale pesme nominovane u kategoriji najbolje muzike.

Naučnofantastična komedija „Sve u isto vreme“ (Everything Everywhere All at Once) apsolutni je pobednik prošlogodišnje, 95. dodele Oskara sa sedam zlatnih statueta, među kojima i za najbolji film i za najbolju režiju.

(Beta)

