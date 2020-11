Umesto od Maradone, Tviter pun oproštaja od – Madone (foto)

Nakon što su se mediji širom sveta raspisali o smrti legendarnog Dijega Maradone, nije dugo trebalo da se korisnici na tviteru zbune.

Naime, zbog njegovog prezimena neki su pomislili da je umrla – Madona (62). Ubrzo su društvenom mrežom počeli ‘da kruže’ oproštaji od pevačice.

RIP Madonna, you'll be forever in our hearts. Legend. pic.twitter.com/EnMrIUZhRs

‘Počivaj u miru Madona’, ‘Nikada te nećemo zaboraviti’, ‘Reči ne mogu opisati kako se trenutno osećam’, ‘Zauvek ćeš biti u našim srcima’, samo su neki od tvitova.

Neki korisnici pak smatraju kako su za sve krivi ‘milenijalci’ jer ne znaju ko je Dijego Maradona.

A na račun bizarne greške ‘osvanule’ su i brojne šale na internetu, prenose mediji.

[🚨⚠️] BREAKING: At the age of 62 , American singer and "Queen of pop" Madonna has been found alive in her house enjoying life pic.twitter.com/GB64bJ2zmj

— Billion 🇧🇼 🦍 (@BillionMcfc) November 25, 2020