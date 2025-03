Valcer Na lepom plavom Dunavu putuje u svemir

Povodom 200. rođendana Johana Štrausa mlađeg, Bečka turistička organizacija i Evropska svemirska agencija (ESA), kao deo rođendanske proslave, šalju čuveni valcer „Na lepom plavom Dunavu“ u svemir.

Dana 31. maja 2025. godine biće održan interstelarni koncert Bečkog simfonijskog orkestra u Muzeju primenjenih umetnosti (MAK) u Beču. Pod dirigentskom palicom Petra Popelke, orkestar će izvesti odabrana dela sa galaktičkom tematikom, navodi se u saopštenju.

Na koncertu će u 21.30 časova biti izvedena kompozicija „Na lepom plavom Dunavu“ i u realnom vremenu prenesena na Deep Space Antenu DSA 2 ESA u Cebrerosu (Španija). Odatle će valcer kao elektromagnetni talas putovati brzinom svetlosti u svemir (299.792 km/s).

Nakon 23 sata signal će prestići NASA svemirsku sondu Voyager 1, koja od 1977. godine putuje kroz svemir, kako bi potencijalnim vanzemaljskim bićima prenela zemaljska remek-dela. ESA Deep Space Antena DSA 2 prvenstveno služi za komunikaciju sa objektima koji se nalaze na više od dva miliona kilometara od Zemlje.

Za otprilike 1,34 sekunde, signal će stići do orbite Meseca, za 4 minuta i 20 sekundi do orbite Marsa, za 37 minuta do orbite Jupitera, za 4 sata do orbite Neptuna i za 17 sati do heliopauze. Tada će signal napustiti Sunčev sistem i nakon 23 časa i 3 minuta, signal će prestići Voyager 1 i prodreti dublje u međuzvezdani prostor.

Misija „Waltz into Space“ ima za cilj da ispravi propust iz 1977. godine, kada su sonde Voyager 1 i 2 poslate sa 27 muzičkih numera u svemir, ali je „Na lepom plavom Dunavu“ izostao.

Do prenosa u svemir 31. maja, Bečka turistička organizacija poziva ljude širom sveta da se besplatno povežu sa jednom od 13.743 nota čuvenog valcera („SpaceNotes“) i tako simbolično prate kompoziciju na njenom putovanju. Cilj je da se Dunavski valcer zajedno sa 13.743 imena pošalje u svemir, a svi koji podrže misiju „Waltz into Space“ dobiće sertifikat o pokroviteljstvu i postaće „SpaceNote ambasadori“.

Prenos Dunavskog valcera u svemir moći će da se prati i putem interneta širom sveta.

(Beta)

