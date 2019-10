Velika tajna „Srećnih ljudi“: Dve glumice decenijama ne razgovaraju

Veliki sukob između Eve Ras i Žiže Stojanović nastao je tokom snimanja serije „Srećni ljudi“ a ni skoro tri decenije kasnije one nisu uspele da reše svoje razmirice.

Evi je 1992. godine umrla ćerka, na studijama u Parizu. Nekoliko godina kasnije ponuđena joj je uloga u seriji „Srećni ljudi“, a Žiža se tom prilikom usprotivila njenom angažmanu.

– Ja nju celog života izbegavam, ne znam šta joj je trebalo da me uzme u usta. Očigledno da je ona toliko samoživa i da joj nije palo da ću joj vratiti za sve to što me je potkačila. Ona sada u rijalitiju roni suze i oplakuje svoju ćerku, a kada sam ja oplakivala svoju i kada sam je sahranila i kada mi je Siniša Pavić dao šansu da izađem iz te tuge, tada je Žiža tražila da me izbace iz serije „Srećni ljudi“- istakla je Eva Ras svojevremeno.

I nakon svega, dok je Žiža bila deo rijaltiija, Eva nije štedela uvrede, pa je još jednom javno poručila da glumica i ona nisu u dobrim odnosima.

– Žiža nije moja prijateljica. Zvali su me je više puta da uđem u rijaliti ali ja neću da se sa Žižom utrkujem. Neću da uništavam jednu nadmenu babu. Celog života je izbegavam i ona je razlog što ne gledam rijaliti. Tamo ste svi zajedno u jednom grotlu. Slušam je kako pet meseci govori da je najbolja glumica Balkana. Glupira se i priča kako ne zna ko je Milena Dravić, Mira Stupica. To je strašno – rekla je Eva Ras za „Blic Puls“.