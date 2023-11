Veliki EXIT Belgrade Takeover sledećeg vikenda preuzima prestonicu

Specijalno EXIT Belgrade Takeover izdanje stiže za samo nedelju dana! Tri vezana događaja, od 10. do 12. novembra, u prestonicu će privući posetioce iz preko 30 zemalja sveta! U petak, 10. novembra vikend zabavu otvoriće globalna DJ zvezda i producent Boris Brejcha svojim specijalnim „In Concert” nastupom u Glavnom Hangaru Luke Beograd, dok će odmah sutradan, na istoj lokaciji ljubitelji elektronske muzike imati priliku da u okviru No Sleep powered by VODAVODA žurke plešu uz jedan od vodećih svetskih DJ dvojaca ARTBAT, Adana Twins, Fred Lenix-a, Human Rias-a i Lannu. Nakon višesatnog provoda uz vrhunsku elektronsku muziku, EXIT vikend ispratićemo u beogradskim Silosima 12. novembra uz New Moon Ecstatic Cacao koji će postaviti krunu na vikend ispunjen muzikom, plesom, i neponovljivim momentima sa prijateljima. Aktuelne cene ulaznica dostupne su samo još danas do kraja dana!

Nakon Brejchinog uspešnog nastupa prošle godine u Beogradu na kom je skakalo preko 5000 rejvera, maskirani DJ i producent vraća se sa predstavnicima svoje prestižne izdavačke kuće Fckng Serious – Denizom Bulom i Moritzom Hofbauerom za još jedan produkcijski techno spektakl. Ovog puta, Boris i Fckng Serious ekipa spremili su jedinstveni live light show uz pomoć kog će cela publika biti deo programa. Uz svaku ulaznicu, posetioci će na ulazu dobijati specijalne LED narukvice i tako osvetliti Glavni Hangar uz najjače, povremeno mračne i mistične bitove koje diktira maskirani maestro. Uz podršku talentovanog producenta i DJ-a čija misija je da svetu da više techna Deniza Bula, i mladog muzičara koji se izdvaja jedinstvenim live izvođenjima na Fckng Serious šoukejsevima Moritza Hofbauera, „In Concert” šou i ovog puta obećava spektakl o kom će se pričati tokom narednih godina.

Već od prvog trenutka kada je EXIT najavio da će u okviru No Sleep powered by VODAVODA žurke nastupiti trenutno možda i vodeći DJ dvojac ARTBAT, ceo region podigao se na noge. Ovaj DJ tandem koji je stekao globalnu popularnost, poznat je po tome što je paralelno sa tim uspeo da ostane veran andergraund zvuku, a kosmička atmosfera koja je na svakoj žurci na kojoj se pušta njihova muzika sigurno će biti prisutna i u Glavnom Hangaru Luke Beograd. Rame uz rame sa njima staće i nemački tandem Adana Twins koji važe za kraljeve festivalskih završnica. Od svog velikog proboja na svetskoj elektronskoj sceni pre više od decenije neprestano usavršavaju svoj zvuk i pomeraju granice sopstvenih muzičkih ambicija, a na No Sleep powered by VODAVODA žurku doneće dubok, mračan i emocionalno nabijen zvuk. Njima će se pridružiti još i zvezda u usponu i hit producent Fred Lenix, nemački producent iranskog porekla Human Rias i prva potpisnica Exitovog sveobuhvatnog centra za razvoj talenata Lanna.

Nakon prvog New Moon Ecstatic Cacao događaja koji je izazvao veliko oduševljenje publike, Ada Divine Awakening i EXIT festival 12. novembra donose još jedno veče Mladog Meseca i ekstatičnog plesa u beogradske Silose u okviru trodnevnog Belgrade Takeover događaja. Jedinstveni osećaj slobode koju donosi ADA iskustvo i ovog puta preuzeće unikatni prostor pored Dunava, za veče ispunjeno mirisom i ukusom najkvalitetnijeg, čistog kakaa iz Gvatemale koji podiže životnu energiju i otvara srce, meditacijom i ekstatičnim plesom koji oslobađa um i telo.

Ulaznice za sva tri događaja u prodaji su na Gigs Tix prodajnim mestima i online, dok su ulaznice za Boris Brejcha „In Concert” Show i No Sleep powered by VODAVODA dostupne i na Exitovom sajtu. Aktuelna cena ulaznica važi samo do petka 3. novembra do kraja dana.

