Veliki Exitov događaj u Severnoj Makedoniji uz svetske i regionalne zvezde oduševio više od 20.000 f

Dugoočekivano, drugo po redu izdanje Get EXITed događaja u Strumici, u organizaciji EXIT tima priredilo je sinoć posetiocima u strumičkom Gradskom parku spektakl za pamćenje! Više od 20.000 fanova plesalo je do jutra uz omiljene pesme pop i soul senzacije Johna Newmana, koji je svojim specijalnim nastupom pokazao zašto važi za jednu od najvećih svetskih zvezda današnjice, zatim uz nezaboravni set globalnog hitmejkera Buraka Yetera, regionalne megazvezde Konstraktu i Van Gogha, ali i sjajni Džambo Aguševi Orchestra, vunderkinda elektronske muzičke scene Lannu i producentkinje i DJ-ice The Geors.

„Mnogo njih je poslednjih decenija radilo da što više zavadi ljude i narode na ovim prostorima, a upravo ovakvi susreti čine da se taj proces obrne, da umesto mržnje imamo ljubav, umesto ratova – mir, a umesto svađa – saradnju i razumevanje. Projekti kao što je ovaj vraćaju nadu i veru da je bolja budućnost ne samo ovde, nego i u celom svetu moguća, i to je suština naše saradnje sa Strumicom“ – rekao je osnivač i direktor EXIT festivala Dušan Kovačević.

Drugoj po redu Get EXITed žurci, koja obećava da postane nova, sjajna tradicija, prisustvovao je i gradonačelnik Opštine Strumica Kostadin Kostadinov, koji je istakao značaj ovog događaja.

Kada dođete na Get EXITed Strumica, možete osetiti pozitivnu energiju koja je lajtmotiv kako za mene, tako i za Dušana kao osnivača EXIT festivala. Zaista je čast i zadovoljstvo imati ovaj događaj drugu godinu zaredom, i sigurno ćemo ga imati i sledeću i godinu posle toga. Sve dok možemo da širimo pozitivnu energiju na Balkanu, to ćemo i raditi, jer događaji poput ovih nas ujedinjuju“, izjavio je gradonačelnik Opštine Strumica Kostadin Kostadinov.

Fenomenalni John Newman je fanove prethodne večeri oduševio svojim specijalnim hibridnim nastupom, donoseći emotivne melodije i rasplesane bitove u savršenim razmerama, dok je svetski poznati producent i DJ turskog porekla Burak Yeter doveo energiju do usijanja najvećim globalnim hitovima.

Publika je uživala u eklektičnom i žanrovski šarenolikom muzičkom programu koji su doneli omiljena umetnica regiona Konstrakta sa svojim bendom Zemlja Gruva, rock legende Van Gogh sa svojom bogatom, vanvremenskom diskografijom i jedan od najboljih trubačkih sastava na Balkanu Džambo Aguševi Orchestra, dok su sjajan elektronski zvuk upotpunile i donele prva potpisnica ispred EXIT Echosystem Music & Talent Office-a Lanna i producentkinje i DJ-ice The Geors.

Misija Exita od samog nastanka jeste povezivanje regiona i promocija mira, kao i brendiranje destinacija i obogaćivanje kulturne ponude kroz razvoj kreativnih industrija i festivalskog turizma, a ova letnja žurka za pamćenje donela je spektakl u prelepi strumički Gradski park i utvrdila status nove važne turističke atrakcije Balkana, koja već drugu godinu zaredom popunjava sve smeštajne kapacitete u Strumici i okolini.

Get EXITed događaj realizovan je u organizaciji EXIT tima i Opštine Strumica.

(Beta)

