Više od 44.000 posetilaca zaplesalo u Umagu

Trijumfalan nastup Baby Lasagne vrhunac Exitovog Sea Star festivala!

Trijumfalan premijerni nastup Baby Lasagne pred publikom u svom rodnom Umagu obeležio je šesti Sea Star. Izvođač kog s pravom možemo nazvati glasom nove generacije proteklih meseci je strelovito osvojio publiku širom Europe i sveta, a svoj prvi nastup nakon Evrovizije imao je upravo na Glavnoj bini Sea Star festivala i oduševio more publike. Bio je to apsolutni vrhunac Sea Stara kroz čije kapije je od 23. do 26. maja prošlo više od 44.000 posetilaca. Osim domaćeg heroja subotnje veče obeležili su maestralni nastupi Johna Newmana, Ofenbacha, Senide, Iana Ashera, Angeline Mango, Devita i Victorie iz Maneskina. Šesti Sea Star je u lagunu Stella Maris ponovo doneo odličan zvuk, neverovatnu atmosferu, i svojim produkcijskim nivoom udario prepoznatljiv pečat na festivalsku scenu naših prostora.

Sea Star Festival 2024: Thank you!

Umaški događaj koji donosi energiju najvećih Exitovih bina u magičnu lagunu Stella Maris ponovno je oduševio publiku, i ostavio utisak na svakog posetioca koji će trajati danima. Prvo veče festivala otvoreno je uz čarobne prizore zalaska sunca uz obožavane indie rockere Joker Out, kao i mlade snage Keni Nije Mrtav, dok su publiku uz konfete i šljokice u noć odvele najveće regionalne zvezde Buč Kesidi. Ritmovi zanosne muzike odjekivali su glavnom binom uz INIKO, dok je publika Nautilus Arene svedočila trap rapsodiji uz nastupe Gršea, Kuku$a i z++-a. Uz techno i house heroje svetskog kalibra Hot Since 82, ARTBAT i Deborah De Lucu publika je ostavila srce i razum ispred Glavne bine i plesajući dočekala novo jutro.

Zanimljiva nova, ali i etablirana regionalna imena nastupila su uz bok najvećim svetskim zvezdama. Drugo veče sanjivim nastupom otvorila mlada i svestrana Vimoksha, pobednica ovogodišnjeg Sanrema i talijanska pop kraljica Angelina Mango, a vođe balkanskog trap-ganga, Devito i Senidah, uzdrmale su Tesla Main Stage svojom drčnom energijom i najjačim hitovima. Atmosfera je dosegla apsolutni vrhunac u ponoć, kada se na binu popela najiščekivanija zvezda večeri – Baby Lasagna. Svoj prvi nastup je održao pred desetinom hiljada ljudi u svom rodnom Umagu, predstavljajući publici i nove pesme koje će se naći na njegovom prvencu. Osim uz „Rim Tim Tagi Dim”, svi prisutni plesali su uz još neobjavljene pesme novog glasa generacije koji je uz sjajno osmišljen nastup publici isporučio sveži metal i pop punk zvuk.

Euforičnu publiku zatim je raspleasao John Newman čiji je set doneo lavinu pozitivne energije od samog početka uz hit pesmu „Blame”, pa sve do emocionalne završnice uz premijeru nove pesme kao i vatromet, poruke ljubavi, i podizanje hrvatske zastave. „You know the love I have for you, all of you. It was too much to put into words!”, poručio je John očaran Umagom i publikom Sea Star Festivala na svom Instagram profilu.

Nakon Newmana, glavni stage su uzdrmali najveći hitmejkeri današnjice. Francuski DJ duo Ofenbach za publiku je pripremio euforičnu setlistu ispunjenu najpopularnijim party numerama kao što su „Overdrive”, „Hurricane”, „Be Mine”, „Kachi”. Pult je zatim preuzeo američki DJ Ian Asher uz čije je viralno popularne remikse kao što su „Makeba”, i „Mas Que Nada”, kao i novi singl „Touch Me”, publika igrala bez pauze.

Nautilus Arena bila je ispunjena moćnim techno setovima Victorie iz Maneskina, Estelle Boersme i DJ Jocka, a posebna atmosfera vladala je i zbog redizajna bine koja je s jačim ozvučenjem, i povećanim brojem LED ekrana retko koga ostavila ravnodušnim. Nakon što je Mose otvorio Electric Waves binu u četvrtak, za vreme festivala na talasima su surfovali i Pablo Panda, Inner Sense, Recep i mnogi drugi, koji su svojim hipnotičkim i ekstatičnim DJ setovima zabavili publiku na samoj plaži lagune.

Ovogodišnji Sea Star Festival doneo je posebnu energiju čarobnom pejzažu uz jadransku obalu, i oduševio produkcijom koja je među najimpresivnijim u regionu. Kroz festivalska vrata kroz tri dana festivala ušlo je preko 44.000 posetilaca, iz više od 40 zemalja.

Ovogodišnji Sea Star Festival realizovan je uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice Grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije, i Plave lagune.

