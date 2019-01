Zlatni globusi puni iznenađenja, glavni favorit pokupio samo jednu nagradu (foto, video)

View this post on Instagram

Ontem, foi noite de @goldenglobes e aqui, está um apanhado dos melhores looks da noite. Sobre tendências, notei menos transparências e uma crescente de vestidos com tecidos mais estruturados, fazendo com que o corte e a modelagem sejam os grandes protagonistas da peça. E, brilho, muito brilho, afinal 2019 vai ofuscar nossos olhos… Minhas preferidas? @ladygaga , é claaaaaro, de lavanda, literalmente, da cabeça aos pés; @juliaroberts e @charlizeafrica . E pra você, quem leva a estatueta de melhor look do red carpet???