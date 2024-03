Isprobajte ovo: Pravi je magnet za novac i sreću

Ovo je jedno tradicionalno verovanje koje se prenosilo s kolena na koleno među našim precima, a odnosilo se na privlačenje obilja u dom. Umesto da se oslanjamo samo na racionalno objašnjenje, naši preci su verovali u moć običaja i simbola da bi unapredili svoje živote.

Evo kako to ide:

Umesto da se oslanjate samo na materijalne akcije za poboljšanje finansijske situacije, poput uštede ili investiranja, ovo staro srpsko narodno verovanje nudi jednostavan, ali simboličan običaj za privlačenje novca.

Potrebno je pripremiti dva do tri metalna novčića i slanik, običnu posudu u kojoj čuvate so. Prema verovanju, ako stavite metalne novčiće u slanik sa solju, to će privući obilje novca u vaš dom.

Očistite novčiće nekim blagim sredstvom za čišćenje, zatim ih stavite na dno slanika i prekrijte ih slojem soli.

Prema starom verovanju, količina novca u vašem domu će rasti proporcionalno količini soli u slaniku. Ova tradicija je duboko ukorenjena u našoj kulturi, a stari su je praktikovali s uverenjem da će doneti prosperitet i bogatstvo u domaćinstvo.

