Lekar rešio dilemu mnogih: Da li kečap treba držati u frižideru ili ne?

Kolumnista australijskog Newsa dr. Zek Turner konačno je rešio staru dilemu o tome treba li kečap držati u frižideru ili ne.

Na pitanje čitalaca gde idu neki od naših omiljenih dodataka jelima, uključujući kečap, puter od kikirikija i džem od malina, lekar je izneo svoju presudu.

„Postoje dva načina gledanja na ovu raspravu. Jedan od načina je biti razumno ljudsko biće i prihvatiti da svi imamo drugačije navike i to je sasvim OK. Drugi način je biti poput većine i zauzeti plitak stav i zahtevati da se zna koji je put ispravan. Pa, nadam se da sedite zbog ovoga, jer bojim se da vamkažem da kečap i puter od kikirikija ne moraju biti u frižideru“ – rekao je.

Dodao je da kečap ili BBQ sos i senf ne moraju biti u frižideru zbog njihove ‘visoke kiselosti i obrade’.

Ali šta nakon što se otvore, pitali su ga. Dr. Tarner tvrdi da ih još uvek ne treba držati u frižideru jer “vrlo malo bakterija raste”.

Međutim, insistira na da se obrati pažnja na etikete ovih proizvoda kako bi znali koje je najbolje mesto za njihovo odlaganje, piše hayat.ba.

Takođe, ako ste postali žrtva trovanja hranom, to bi moglo biti zbog skladištenja prehrambenih proizvoda na pogrešnom mestu.

Iako bi hrana mogla da miriše i izgleda normalno – poručio je čitaocima, “u njoj još uvek mogu rasti bakterije kao što su Salmonella, Campylobacter, Listeria, Norovirus ili Rotavirus i E.Coli”.

Skladištenje hrane posebno je važno jer se bakterije mogu umnožiti do opasnih nivoa ako se to radi na pogrešan način. Bakterije koje uzrokuju trovanje hranom rastu i množe se najbrže u temperaturnom rasponu od 5 do 60 stepeni Celzijusa. Osigurati da temperatura unutrašnjosti vašeg frižidera bude ispod 5 stepeni važno je kako bi se smanjio potencijalni rast patogena – dodao je.

Dakle, upozoreni ste, proverite i svoj frižider i etikete!

