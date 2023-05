Naučnik izneo šokantne tvrdnje o Bermudskom trouglu: Najbolja teorija o nestanku brodova i aviona do sada

Dugogodišnja misterija Bermudskog trougla zapravo je rešena.

Šta je Bermudski trougao?

Takozvani Đavolji trougao smrtonosno je područje između Floride, Portorika i Bermuda za koje se zna da je tokom godina uvlačilo i potapalo avione i brodove. Regija pokriva 700 000 kilometara okeana i vrlo je prometno područje mora.

Međutim, postoje brojne teorije zavere koje ukazuju na postojanje natprirodnih sila ili vanzemaljskih osvajača koji hvataju ljude za svoja eksperimentalna istraživanja. Još 2017. godine Karl Kuršelnicki, australijski naučnik, razbio je mit o velikom broju nestanaka iznevši najčešću, ali ‘jednostavnu’ naučnu činjenicu.

Postoji objašnjenje

Prema Kuršelnickom, nerešene misterije Bermudskog trougla verovatno su posledica ‘ljudske greške i lošeg vremena’ zbog njegove blizine ekvatoru. Australijski naučnik je objasnio: „Blizu je Ekvatora, blizu bogatog dela sveta – Amerike – zato imate puno sabraćaja.“ Naglasio je sličnost između broja nestanaka u Bermudskom trouglu i bilo kojem drugom delu sveta. Kuršelnicki je ponovio činjenicu da regija u kojoj brodovi ulaze u Atlantski okean ne pokazuje nikakva neobična obeležja i tu nema ‘ničeg neobičnog’. „Prema Lojdu iz Londona i Obalskoj straži SAD-a broj nestalih u Bermudskom trouglu isti je kao bilo gde u svetu na procentualnoj osnovi“, dodao je, a prenosi Klik.hr.

Najpoznatiji incident

Dana 5. decembra 1945. godine, let 19 bio je trenažni let pet torpednih bombardera Grumman TBM Avenger koji su poleteli iz mornaričke vazdušne baze Fort Lauderdale na Floridi. Imao je 14 članova posade i svaki član bio je iskusan mornarički avijatičar. Let 19 izvodio je rutinsku dvosatnu misiju iznad Atlantika kada se dogodio kobni incident i izgubio je sve radio signale sa zračnom bazom.

Ali, koliko god zvučalo neverovatno, u potragu za Letom 19 poslat je PBM Mariner leteći brod s 13 članova posade, koji je takođe nestao u vazduhu. Kuršelnicki je analizirao i odgovorio na teoriju zavere jednostavnim objašnjenjima za gubitak leta 19 i PBM Marinera. “Nije bilo lepo vrijeme, bilo je talasa od 15 metara“, objasnio je. Poručnik Časrls Tejlor, iskusni pilot u letu, upao je u probleme. Radio signali su se mogli čuti gde je mlađi pilot insistirao da leti avionom prema zapadu, ali ga je Tejlor odbacio, koji je nastavio da leti prema istoku i duboko u smrtonosnu zonu.

Međutim, misterija je odavno rešena još 1975. godine kada je bibliotekar i istoričar Lorens Dejvid Kuše objavio svoje istraživanje o fenomenu. Nakon sveobuhvatnog pregleda službenih izveštaja o brodovima, došao je do zaključka da se razlog njihovog nestanka velikim delom pripisuje ‘nepovoljnim vremenskim uslovima’, a u nekim slučajevima su ostaci plovila ‘izvučeni’.

