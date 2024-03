Neverovatno, ovo se prodaje za nezamislivih 140 miliona dolara po gramu! Evo o čemu se zapravo radi

Da li ste ikada razmišljali o tome šta je najskuplja stvar na planeti? Možda biste pomislili na zlato, dijamante ili neku luksuznu delikatesu poput belog tartufa ili kavijara. Ali istina je da postoji materijal koji je daleko skuplji od svega toga – prah nazvan endoedarski fulereni na bazi atoma azota, koji se prodaje za nezamislivih 140 miliona dolara po gramu!

Oksfordski naučnici, zaposleni u kompaniji Designer Carbon Materials, su 2015. godine uspeli da stvore ovaj revolucionarni materijal koji bi mogao da promeni način na koji koristimo atomski satove. Da, satove koji mere vreme u najmanjim delovima sekunde i koji su od ključne važnosti za funkcionisanje sistema GPS. Zamislite, ti atomski satovi mogu biti veličine cele sobe!

A šta to znači za nas? Pa, to znači da bi, uz pomoć ovih minijaturnih atomskih satova, naši pametni telefoni mogli da postanu još pametniji. Zamislite samo koliko bi to unapredilo GPS tehnologiju – vaš automobil bi mogao precizno da zna gde se nalazi iako ste u tunelu ili na mestu gde je signal GPS-a slab.

Ali kako izgleda ovaj čudesni materijal? Pa, on je zapravo minijaturni kavez od atoma ugljenika, unutar kojeg se nalazi jedan atom azota. Kompanija koja ga proizvodi veruje da bi u budućnosti svi naši uređaji mogli da sadrže ove minijaturne atomske satove. Endoedarski fulereni prvi put su otkriveni 1985. godine, a nastaju zatvaranjem atoma ugljenika u kavez od 60 atoma.

Ovi zatvoreni molekuli imaju neverovatna fizička i elektronska svojstva, što ih čini izuzetno vrednim i cenjenim. Ali, istraživanje ovog materijala nije bilo jeftino – Univerzitet Oxford i njegovi partneri su uložili 1.5 miliona funti samo za istraživanje proizvodnje ovog čudesnog praha u većim količinama.

