Optička iluzija “magične ruke” već godinama zbunjuje ljude, možete li da shvatite šta se dešava?

Jedan trk koji je aktulen već godinama i danas zbunjuje ljude širom sveta. Naime, svojevremeno se na društvenim mrežama poput X i TikToka pojavilo na desetine video klipova pod nazivom “magične ruke”.

Ovaj trik ostavlja ljude potpuno zbunjenim, jer se stvara optički privid da jedna ruka prolazi kroz drugu.

Kako objašnjavaju, reč je o zabavnoj optičkoj iluziji koja pokazuje korisnike kako savijaju i ispravljaju ruke veoma brzo i istovremeno, kako bi stvorili utisak da jedna nestaje u drugoj, pa zatim izlazi na drugu stranu, preneo je nportal.rs.

19-godišnja Tori Pareno iz Kalifornije uspela je da uspešno izvede trik koji je podelila sa svojim pratiocima na TikToku i Tviteru, gde ga je pogledalo više od devet miliona ljudi, a retvitovalo skoro 180.000.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri

— Outlaws Tori ☆ (@ToriPareno) November 21, 2019