Pet najboljih Benksijevih podvala (video)

O samouništenju Benksijeve slike “Devojka sa balonom” koja je prodata za 1.4 miliona funti, i dalje priča ceo svet. U trenutku kada se samouništila, svi su bili u šoku, neki su se divili, a neki ipak nisu poverovali da bi umetnik uništio svoje delo na takav način.

Vašington Post napisao je da se radi o jednoj od najboljih podvala poslednjih godina. Međutim, malo ko zna da su se kod Benksija i ranije dešavale ovakve stvari. Tako je tajanstveni umetnik još jednom uspeo da se naruga umetnosti i pravilima.

Jedna od prvih podvala dogodila se 2003. godine u Tate muzeju u Londonu. Benksi je ušao maskiran u muzej noseći veliki paket. Stavio je svoju sliku pored umetničkog djela iz 19.veka. Slika se zvala “Crimewatch UK Has Ruined the Countryside For All of Us” i prikazivala je pejzaž sa nalepljenom policijskom trakom. Kasnije je uklonjena i okarakterisana je kao izgubljena imovina.

Benksi je zatim originalnu Mona Lizu zamenio svojom. Na njegovoj je Mona Liza imala žuto nasmejano (smajli) lice. Upravo ta slika je 2006. godine prodata za više od 56.000 funti.

U Prirodnjačkom muzeju Benksi se ponovo maskirao. Postavio je svoj “Banksus Militus Ratus” pored antičkih rukotvorina. Instalacija prikazuje pacova s rancem koji drži mikrofon i ispisana je fraza “Our time will come”(Naše vreme će doći). Cela podvala je toliko dobro izvedena da čak ni zaposleni u muzeja nisu primetili da se ne radi o originalnoj postavci.

Benksi je podmetnuo i svoje delo “Peckham Rock”, a zaposlenima je takođe trebalo nekoliko dana da primete da to delo ne pripada tu.

Benksi je u Diznilendu izveo performans s lutkom u ljudskoj veličinu koja je bila obučena u zatvorsku uniformu Guantanama. Obezbeđenju je bilo potrebno sat vremena da uklone i njega i lutku. Izvedeni performans je ukazivao na teror koji se navodno sprovodi u kontroverznom zatvoru na Kubi.