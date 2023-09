Retke su žene koje ne nose tange, zabrinućete se kad pročitate šta o tome misle ginekolozi

Retke su žene koje ih izričito ne prihvataju i smatraju da njihovo nošenje nije zdravo. A šta o tome misle doktori, a šta modni promoteri ovog, bez sumnje, seksi veša.

Moda i pristalice tangi

Tanga-veš je ušao u svet mode još 1939. godine kada su kreirani prvi modeli. Tadašnja ideja je bila da se olakša posao igračicama u pozorišnim burleskama da slobodno nastupaju na sceni ne pokazujući svoj donji veš. Osamedesetih godina tange ulaze na velika vrata i tokom poslednje decenije promovišu ih najpoznatije svetske pevačice i igračice. Trend se munjevito širi, i postalo je skoro apsolutno neprihvatljivo da se veš nazire, i ocrtava, a tanga-veš danas proizvode sve firme koje rade donje rublje.

Među promoterkama tangi u svetu svakako se ističe Dženifer Lopez, koja svoju pevačku i glumačku karijeru iz dana u dan dopunjuje najrazličitijim robnim markama, među kojima je i veš. Čak štaviše ona se angažovala i u kreiranju menstrualnih pratećih pomagala kao što su tamponi s njenim likom, dnevni ulošci za tange i običan veš i slične neophodnosti, sve sa njenim likom. Džej-Lo misli da će njen angažman doprineti da se žene slobodnije odnose prema ciklusu, sopstevnoj higijeni i potrebama i da će njen lik na ovim proizvodima razbiti neke tabue. U intervjuima uvek izjavljuje da svakodnevno nosi tanga-veš, jer obožava da izgleda seksi.

Da li su tange udobne ili ne, mišljenja su podeljena, od onih koji se još privikavaju na ovakav veš, preko onih koji su im skorije „podlegli”, do onih koji svoj život ne mogu da zamisle sa nekim drugim tipom donjeg veša. Cifre dosta govore jer se samo 2002. godine u S.A.D. prodalo 130.4 miliona pari tangi, i na taj način je zarada dostigla 575 miliona USD. Jedna američka robna marka prodaje 75.000 pari tangi nedeljno. Fascinantno!

Neke kompanije žele da iskombinuju modu da bi pozitivno uticale na zdravlje svojih sledbenica. Tako se jedna američka inicijativa „Play Safe Thongs” (http://www.playsafethong.com/index.html) odlučila da kao novinu uvede mali džep na zadnjem trouglastom delu tangi, u koji se smešta kondom. Oni smatraju da je seks najuspešniji marketinški adut od kada je sveta, ali i da je zastupljenost seksualno prenosivih bolesti kod mlađih punoletnika u porastu. S tim u vezi, „Play Safe Thongs” je izum koji će osnažiti i podržati seksualno aktivne žene. Misija „Play Safe Thongs” je da kombinujući seksi modu i društvenu odgovornost utiču, edukuju i preliminarne stavove svojih mladih, pomodnih sledbenika, koji su među ugroženima kada je reč o seksualno prenosivim bolestima.

Najnoviji trend

Ono što smo pronašli u našem internet istraživanju na temu tangi je da više nije modno prihvatljivo da se gornja linija tanga-gaćica vidi iznad nivoa nisko krojenih farmerki. To je doskoro bilo vrlo popularno, pa su dizajneri onaj trouglasti zadnji deo ukrašavali cirkonima, šljokicama i drugim ukrasima.

Od prošle godine na tržištu postoje i „tange bez leđa” – backless thongs, koje su svoj debi imale na australijskom tržištu. Ovaj proizvod je kreirala žena i namenjen je devojkama koje prate modu, i žele da nose gotovo sve, od nisko krojenih farmerki do elegantnih haljina. Zadnji deo ovih tangi podiže i poravnava vašu zadnjicu. Ovako nema više potrebe da nosite tange u G liniji, koja nije tako udobna, a i vidi se ponekad. Čitateljke „Voga” i „Kosmopolitena” se slažu da je vreme vidljivih tangi prošlo, mada je džins sve niže i niže krojen, one koje stvarno prate modu neće dozvoliti da im izvire tange.

Kako ovaj tip tangi još nismo videli kod nas, ne poznajemo ni jednu ženu lično koja bi mogla da nam prenese sopstveno iskustvo, malo smo skeptične.

Lekari preporučuju oprez

Na jednom od internet foruma devojka pita sledeće: „U potpunosti sam se preorijentisala na tanga-model donjeg veša, ali sam u skorije vreme čula da to može da izazove vaginalne infekcije. Da li je to istina?”

Ginekolog i profesor na Medicinkoj školi na Jelu, Meri Džejn Minkin, joj odgovara: „Iz moje prakse ne mogu reći da sam imala slučajeve svojih pacijenata koji su se žalili na vaginalne infekcije, a nosili su tange. Takođe nije mi poznato da je urađeno neko medicinsko istraživanje koje povezuje ove dve teme. Teoretski, to je ipak moguće, jer tanki sloj tkanine koji čini zadnju stranu tangi je pozicioniran baš iznad anusa i direktno je povezan sa vaginom i urinarnim traktnom, i time je potencijalni prenosnik fekaličnih bakterija.

Ono što je zapravo verovatnije je sledeće: tanga veš može da izazove pojavljivanje mikro čireva ili pukotina na koži između anusa i vagine ili da prouzrokuje iritiranje kože koja je u pomenutom predelu vrlo osetljiva. Donji veš je mekana barijera između Vas i drugih pomalo iritirajućih stvari kao što je ostala garderoba. Koliko god bile tempirane da ih nosite svakoga dana, predlažem da im ipak odolite i da ih nosite u „posebnim prilikama”. Ili ukoliko ih baš toliko volite preporučujem one sa malo značajnijim zadnjim trouglastim delom, koji se takođe neće videti i neće se ocrtavati”.

Jedno od retkih istraživanje na ovu temu je urađeno u Velikoj Britaniji i to je pokušaj da se uspostavi veza između tanga-veša i eventualnih zdravstvenih rizika. Istarživanje zaključuje da nošenje tanga donjeg veša u kombinaciji sa nisko krojenim džinsom može prouzrokovati sledeće zdravstvene probleme: bakterijske vaginalne infekcije, hemoroide, pukotine na anusu, ili povećan rizik od seksualno-prenosivih bolesti među onima koje dele tanga-veš. Ovo poslednje treba svakako primiti s rezervom jer svako „deljenje” i zajedničko korišćenje donjeg rublja svakako da povećava rizik od seksualno prenosivih oboljenja.

Dr Vondensteinenum iz američkog Instituta za žensko zdravlje kaže da je karakteristika žena koje nose „kombinaciju” tangi i nisko ukrojenog džinsa, i koje posećuju mesta gde se služi alkohol, da imaju tendenciju da praktikuju nezaštićeni seks. To nadalje izaziva hlamidiju, i seksualno prenosive bolesti. Mislimo da ova konstatacija može delovati pregeneralizujuće i vrlo osuđujuće. Pa ipak, zbog toga što su po svojoj prirodi tange tesne može doći do upala, pukotina, infekcija pa čak i do neplodnosti u nekim slučajevima. Rad Instituta povezuje izbor donjeg veša i neplodnosti direktno na osnovu svojih istraživačkih rezultata.

Američko Ministarstvo zdravlja posle više intervencija od strane stručnjaka i istraživačkih timova, razmišlja da kao standard propiše da na svakom komadu veša tanga modela stoji markica s upozorenjem da tanga-veš može da izazove negativne posledice po zdravlje. Ministarstvo je mišljenja da je potrebno ojačati svest javnosti da ipak postoje određeni rizici koje nosi sa sobom ova vrsta odeće.

Ono što naročito zabrinjava dr Vondensteinenum je kada tange nose žene koje se svakodnevno izlažu fizičkim aktivnostima, znoje se i podižu teške predmete. Za mlade žene je vrlo nesmotreno ukoliko nose tanga-veš dok jašu konje ili vežbaju naporne joga vežbe duži vremenski period. Zašto? Zato što može doći do prekida cirkulacije u predelu vagine. Stanovište ove doktorke da bi bilo pametnije da se veš uopšte ne nosi u ovakvim slučajevima. Mnogi bi se složili s ovom konstatacijom.

Međutim, teško je pronaći osobu ili instituciju koja može sa sigurnošću da tvrdi da su tanga-gaćice štetne po zdravlje ili da su pak apsolutno bezopasne. Čini se da je sve stvar kvalitetnog izbora i eventualno redukovane upotrebe. Definitivno se ne preporučuje da se tange nose kada se bavimo sportom naročito jahanjem ili jogom. Žene su vizuelna bića, i estetski momenat vrlo često stavljaju ispred zdravstvenog. Na sreću nauka još nije dokazala da bi se trebalo odreći tanga-veša za sada, ali sve ukazuje da treba više razmisliti o ovoj temi.

Umerenost čuva zdravlje

Dr Milena Papić-Obradović, specijalista ginekologije i akušerstva, smatra da je klasičan veš svakako manje rizičan za pojavu genitalnih infekcija i preporučljiviji za nošenje. Ukoliko su ipak tange Vaš izbor, preporučuje redukovano i umereno nošenje.

Među svojim pacijentima naša sagovornica nije primetila značajan broj onih kod kojih sa sigurnošću može da se utvrdi veza između tangi i eventualnih infekcija, mada se to ne može isključiti.

Jednostavno, neke žene tvrde da je u pitanju komfor, dok se druge ipak osećaju kao da se žrtvuju za dobar izgled. Dr Papić-Obradović smatra da ne mora direktno da znači da one seksualno aktivnije nose tanga-veš, već je to kombinacija različitih motivacija. Takođe smatra da je neophodno uticati na svest žena koji tip veša se nosi u kojim prilikama.

(Stetoskop.info)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.