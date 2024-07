Samo 2% ljudi može da pronađe izgubljene naočare nastavnika za 15 sekundi

Studije pokazuju da što više vežbate svoj mozak teškim zagonetkama, to ste skloniji da budete pametniji. Optičke iluzije uvek daju fascinantan uvid u to kako funkcioniše naš mozak. Specifične kombinacije boja, svetla i šara mogu da prevare naš mozak da vizuelno uoči nešto čega nema.

Optička iluzija je zadivljujuća, duboko fascinantna slika predmeta ili crteža ili ljudi koji menjaju oblik koji izazivaju način na koji mozak percipira stvari. Studije otkrivaju da su optičke iluzije takođe deo oblasti psihoanalize koja baca svetlo na to kako doživljavate stvari. Normalan ljudski mozak može drugačije gledati na stvari ili slike formirajući različitu percepciju iz svakog ugla.

Jedna takva pametna ilustracija se može videti na slici ispod, a vaš zadatak je da pronađete naočare nastavnika koje su izgubile negde unutar učionice. I za to imate samo 15 sekundi.

Optical Illusion IQ Test: Only 2% can spot Teacher’s lost Glasses inside classroom in 15 secs! https://t.co/5eaaFd76Zh #opticalprism #opticalprismmagazine #eyewear #opticalillusion pic.twitter.com/8aRArsP9HU

— Optical Prism (@OpticalPrism) November 5, 2022