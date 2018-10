Uragan potopio jedno ostrvo Havaja (foto)

Jedno od ostrva Havajskog arhipelaga potopio je uragan Valaka.

Prema podacima satelita Službe za očuvanje ribljih resursa i divljih životinja SAD, ostrvo Istok je u potpunosti potopljeno. Ono je dugo oko kilometar, a široko 120 metara. Na Istoku se nalazila polovina populacije zelenih morskih kornjača koje se nalaze na rubu izumiranja.

Hurricane Walaka, one of the most powerful Pacific storms ever recorded, has erased East Island, which is part of French Frigate Shoals in the Papahanaumokuakea Marine National Monument. https://t.co/x9moCB1WA5 @NathanEagle #HIwx #Hawaii pic.twitter.com/BckfalPR90

— Honolulu Civil Beat (@CivilBeat) October 23, 2018