Jutarnja banana dijeta: Lako je pridržavati se pravila, a vežbanje nije potrebno

Svi oni koji muku muče s viškom kilograma znaju kako nije problem odlučiti krenuti na dijetu, pa čak niti krenuti s njom, koliko je problem biti ustrajan, a najčešće zbog strogih restriktivnih pravila glede toga šta je dozvoljeno, a šta strogo zabranjeno jesti. Ako vas i same od davanje šanse nekoj dijeti odbijaju upravo takva pravila, možda je jutarnja banana dijeta ona prava za vas.

Nastala je potpuno slučajno, a kada je u 2008. osmišljena, u jednom je trenutku postala toliko popularna da se Japan suočio s nestašicom banana. Što iskreno ne čudi s obzirom na to da je u pitanju plan ishrane koji vam može pomoći da izgubite značajan broj kilograma bez unošenja previše promjena u vašu redovnu ishranu. Štaviše, dijeta je toliko lagana za držanje da ćete se pitati u čemu je fora. Odgovor na to pitanje ne znamo ni sami, ali oni koji su je osmislili garantuju gubitak do 6 kilograma za nedelju dana, i to bez vežbanja, uz konzumiranje skoro svega što i inače jedete. Pa evo šta pravila kažu!

Doručak

Dan započinjete s čašom vode na prazan želudac čim se probudite. Popijte celu čašu vode i doručkujte jednu bananu. Možete pojesti i više, ali nemojte se prejedati. Ako i dalje osećate glad, možete nakon banane pojesti nešto s manje od 200 kalorija, otprilike 15 do 20 minuta kasnije.

Ručak i večera

Poslednji obrok u danu ne sme se jesti nakon 20 sati. Premda je poželjno pojesti ga do 18 sati, možda će vam biti potrebno malo vremena da se naviknete da pometate vreme. Nema ograničenja u pogledu vrste i količine hrane koju jedete, ali se preporučuje izbegavanje pržene i nezdrave hrane kako biste izgubili što više kilograma. Takođe, preporučuje se izbegavanje deserta nakon jela. Ono što je važno je znati prepoznati trenutak kada ste pojeli dovoljno, bez da ste se prejeli pa se savetuje stati s jelom kada je sitost na otprilike 80%.

Pijte puno vode

Jedini napitak koji je dozvoljeno piti je voda. Pijte puno vode, na sobnoj temperaturi i u malim gutljajima.

Grickalice

Popodnevna užina može uključivati ​​kolačić ili komadić čokolade, do 15 sati, ali ne nakon toga. Ako žudite za slanom poslasticom, kokice su najzdravija i najpreporučljivija opcija. Izbegavajte tešku i prženu hranu.

Odlazak na spavanje

Pokušajte da u krevet odete do ponoći, a ne nakon toga. Ako možete da zaspite i ranije od toga, još bolje. Pokušajte da zadržite razmak od 4 sata između poslednjeg obroka i vremena za odlazak na spavanje.

Vežbanje nije potrebno

Cilj ovog plana ishrane je izgubiti kilograme uz minimum stresa za vaš organizam pa ako ni inače ne vežbate, ne morate ni sada da počnete. Ipak, ako želite da idete u šetnju ili trčite ili odradite svoj uobičajeni trening, slobodno to i učinite.

