Napitak koji topli kilograme kao lud

Peršun je začin koji se najčešće koristi u svakoj kuhinji. On obiluje antioksidantima i vitaminom C, preporučuje se njegovo korišćenje u kuvanju, ali i pripremi zdravih pića. On poboljšava probavu i smanjuje nadutost.

Napitak za mršavljenje od peršuna

Ako ga pomešate sa limunom i običnom vodom dobićete moćan napitak za sagorevanje kalorija. Žene koje su isprobale ovaj čudesni napitak tvrde da su izgubile 2 kilograma u svega pet dana.

Sastojci:

60 g svežeg peršuna

1 limun

200 ml vode

Priprema:

U blenderu sameljite sveži peršin. Dodajte mu vodu i sok isceđenog limuna, pa sve zajedno dobro promešajte dok ne dobijete kompaktnu tečnost.

3 pravila za ispijanje napitka od peršuna i limuna

Popijte napitak odmah nakon što ste se probudili, odnosno pre jutarnje kafe, doručka ili bilo kojeg drugog napitka. Pijte ga svako jutro tokom pet dana.

Napravite pauzu od 10 dana, pa ponovite postupak ispijanja ako želite još da smršate.

Možete pravitit i čaj od peršuna, on se isto preporučuje kod mršavalje, ali on uklanja samo višak vode iz organizma, a ne masne naslage. Ako vam je to potrebno evo i recepta.

Sastojci:

2 kašičice sušenog peršina ili 1 kašika sveže iseckanog

250 ml vruće vode

Priprema:

Prelijte peršun kipućom vodom i ostavite poklopljeno da odstoji 10-15 minuta. Procedite čaj i pijte ga toplog, a za bolji ukus možete dodati malo limuna ili meda.

