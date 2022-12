Smršajte bez muke u rekordnom roku: Ruski stručnjak otkrio metodu koja uspeva svima

Ukoliko mučite muku sa viškom kilograma, sigurno ste isprobali mnoge dijete i metode za mršavljenje, ali ništa neće dati rezultate ako iz pravilnu i balansiranu ishranu ne uključite fizičku aktivnost.

„Težinu možete da smanjite brzo i to bez gladovanja. Napravite savršen obrok i pokrenite se“, tvrdi doktor Bubnovski, najpoznatiji ruski doktor, prenosi Kurir.

Vežbanje koje smanjuje kilograme:

-Obično hodanje 2 sata brzinom od 6 kilometara na sat.

-Trčanje 20 do 30 minuta pri brzini od 140 do 145 otkucaja u minutu.

-Skijanje ili skijaško trčanje najmanje 3 do 5 kilometara;

-Preplivajte bez zaustavljanja najmanje 1,5 ili 2 kilometra najbržim mogućim tempom.

Ishrana:

-Jedite prirodnu hranu koja nije obrađena (voće, povrće, orasi, jaja, žitarice, riba, živinsko meso, zečije meso, mleko, sir, švapski sir).

-Nikako ne jedite konzerviranu hranu.

-Pripremite hranu koja ima samo 2 do 3 sastojka. Što jedete jednostavniju hranu, živećete zdravije.

-Izbegavajte šećer ali i so. So zamenite začinima kao što su soja sos, ili limunov sok, a šećer zamenite medom ili crnom čokoladom.

-Izbegavajte alkohol, a pogotovo u kombinaciji sa hranom. Nikako ne pijte čak ni vodu ili vino sa hranom.

-Izbegavajte kafu, ona izaziva slabost, razdražljivost i glavobolju.

Voda:

Ispijajte vodu tako što ćete čim ustanete popiti 2 čaše vode, posle treninga 2 čaše vode, posle tuširanja 2 čaše vode i pre obroka 2 čaše vode.

Jelovnik:

Doručak:

Pre doručka popijte što više nezaslađenog zelenog čaja. Nikako kafu.

Doručak neka bude kaša (palenta, heljda, ovsena kaša, pirinčana kaša) i kombinacija bilo kojeg povrća.

Kako napraviti kašu: 1/2 šolje žitarica prelijte sa 2 šolje ključale vode. Kuvajte 4 do 5 minuta na srednjoj vatri, bez soli. Dodajte prženi luk, ili soja sos i od povrća možete dodati: kupus, cveklu, krastavac, paradajz, šargarepu (po mogućnosti sveže). Začinite sa malo biljnog ulja.

Ručak:

Supa od povrća i: kuvana riba sa povrćem; ili pileća prsa sa povrćem i bilo koje žitarice.

Večera:

Nemasni sir sa džemom ili medom i mleko sa niskim sadržajem mlečne masti, parče integralnog hleba.

Napomena: Pijte najmanje 2 litra vode dnevno. Pijte nezaslađen čaj. Između obrok da bude razmak 5 do 6 sati.

Jednom nedeljno postite 24 sata – znači samo pijte vodu.

Svakodnevno hodajte što više. Ako ste u mogućnosti, dnevno ćete tako potrošiti i do 400 kalorija.

VAŽNA NAPOMENA: ne preporučujemo vam korišćenje bilo kakve dijete bez prethodne konsultacije sa lekarom. Nismo odgovorni za neuspeh dijete, njenu moguću štetnost po zdravlje, niti za druge posledice koje njena primena može izazvati.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.