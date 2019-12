Svi je izbegavaju misleći da goji, a neophodna je za mršavljenje

Stalno smo u zabludama, kao da nas lažu…

Stalno ponavljanje pitanja može li da se jede desert tokom procesa mršavljenja, ukazalo mi je na jednu činjenicu: kreiranje plana ishrane za mršavljenje koji ne deluje održivo, verovatno će dovesti do neuspeha. Zato sam prilagodio svoj stav o desertu, jer je desert zaista prilično neophodan za mršavljenje.

Zapravo, da imam vremensku mašinu, prvo bih ponovo napisao predgovore za sve knjige koje sam objavio i vrlo jasno istakao sledeće: Bez obzira šta budete čitali na ovim stranicama, i dalje možete da jedete desert.

Pristup u kom nema deserta bi mogao da bude ona greška koja je najprisutnija. Ideja da je određena vrsta hrane neophodna za mršavljenje, a druga ne, jedan je od velikih razloga zašto možda imate komplikovan odnos prema hrani. Vreme je da se prekine sa ovim opasnim načinom razmišljanja, pre svega prema desertu.

Dozvolite sebi parče torte za desert!

Stav da će nam desert prekinuti proces mršavljenja odražava popularno verovanje da postoje „dobre” i „loše” namirnice. Jednostavnije rečeno, većina ljudi smatra da neke namirnice goje, dok u drugima možemo potpuno uživati. Međutim, to nije tačno. Zašto? Neke namirnice imaju više kalorija, masti ili ugljenih hidrata, ali je važno kako unosite te namirnice.

Treba da se okrenemo osnovnom razumevanju ljudskog tela i shvatimo šta je zaista prilično neophodno za mršavljenje, ukoliko je to naš cilj. Naime, sva tela su jedinstvena, vaše telo se razlikuje od tela vaših prijatelja, članova porodice, kolega, poznatih ličnosti na naslovnim stranama časopisa. Za početak, bilo bi dobro da to shvatimo, kako bismo znali šta je konkretno nama neophodno za mršavljenje i zašto baš to.

Svako od nas – uključujući i mene na početku karijere – teško prihvata to da zdrave namirnice, iako dobre za vas, ipak imaju svoja ograničenja i mogu da dovedu do gojenja, a ne do mršavljenja.

Prestanite da postavljate pitanje „Da li je ovo dobra namirnica”?

Možete potpuno izbegavati deserte, jeste najčistije namirnice, ali i tada možete da prekinete proces mršavljenja. Isto važi i za neke druge namirnice, poput onih bez glutena ili mlečnih sastojaka.

Da li su ove namirnice same po sebi loše za vas ukoliko tražite nešto što je neophodno za mršavljenje? Naravno da nisu, ali nije stvar u tome. Nijedna namirnica pojedinačno vas neće učiniti debelim, kao što vas nijedna neće učiniti mršavijim. Zato prestanite sa upornim postavljanjem pitanja „Da li je ovo dobra namirnica?”.

Na ovaj način, stvarate loš odnos prema hrani ako počnete sa izbegavanjem onog što volite, uključujući deserte. Tako pravite ograničenja sebi, što vas čini frustriranim, što dalje dovodi do podrivanja čvrste volje, što dovodi do…znate i sami. Na kraju zaboravite na sve što je neophodno za mršavljenje, pojedete sve iz frižidera i imate još gore mišljenje o sebi.

Zato koncept držanja dijete i takvog mršavljenja uopšte nije omiljen, jer vam je rečeno: „Nemoj to da jedeš, to goji”. Ovo uopšte nije tačno.

Reči koje sam napisao pre mnogo godina, danas su tačnije nego ikada. Postoji lista stvari koje su važnije od obećanja da ćete smršati, i njih treba da budete svesni pre početka mršavljenja:

Zdravo je uživati u svom životu.

Zdravo je pronalaziti prave situacije da jedete ono što volite.

Zdravo je ne brinuti ako propustite jedan dan planiranog vežbanja, naročito ako na neki bolji način provedete to vreme.

Ja imam ženu i sina i svake nedelje jedem desert s njima. Nije reč o tome da mogu sebi to da priuštim jer imam dobre gene, već desert jeste prilično neophodan, treba da bude deo moje ishrane.

Najdzraviji planovi mršavljenja ne bave se sjajnim namirnicama. Na osnovu istraživanja (od Atkinsa do The Zone), možemo zaključiti da su to postojanost, održivost i strpljenje osnove dobrog plana koje sprečavaju da dođe do neuspeha.

Desert + nesavršenost + osnovne namirnice = zdraviji vi

Istraživanja koja je na Harvardu sproveo dr Dejvid Kac, pokazuju da većina dijeta – funkcioniše. Zašto onda izabrati baš onu koja vas čini nesrećnim, gde ne možete da pojedete desert ili neku drugu omiljenu hranu i koje ćete se samo kratko pridržavati, nedovoljno da biste videli prave rezultate?

Naravno, vodićete računa da unosite povrće, voće, proteine i zdrave masti, ali to nisu jedine namirnice koje morate da jedete. Da, one treba da čine veći deo vaše ishrane, ali ostalo birate po svojoj volji.

U suštini, nauka želi da vi jedete desert

Evo zašto je desert prilično neophodan za mršavljenje: istraživači sa Univerziteta u Torontu su otkrili da vam potpuno ograničavanje hrane otežava da se držite plana. U ovom slučaju, eliminisanje deserta iz dijete na samo nedelju dana je dovelo do ogromne želje za njim. Efikasniji pristup će vam svakako dozvoliti zadovoljavanje svoje željene hrane, ali u kontrolisanim porcijama.

Po jednoj studiji iz Izraela, unos deserta sa doručkom zaista može da bude prilično neophodan za mršavljenje, ali i održavanje željene težine. Ova studija je trajala čitavih osam meseci. U prvoj polovini, obe grupe (ona koja je jela desert i ona koja nije) izgubile su otprilike isti broj kilograma, ali je do velikih razlika došlo tokom naredna četiri meseca. Učesnici koji su jeli desert su smršali dodatnih skoro 7 kilograma (pored početnih 13,5 u prva četiri meseca), dok su oni koji nisu jeli desert vratili 7 kilograma. Zvuči poznato?

Detalji ove studije ne moraju biti razlog da ubacite desert uz doručak, ali oni pružaju dokaze da je desert prilično neophodan za mršavljenje u bilo kom pristupu ishrani. To predstavlja važan deo dugoročne stategije mršavljenja koja vas neće izludeti, jer mali slatkiši daju psihološku prednost zahvaljujući kojoj ostajete motivisani i ne odstupate od plana ishrane.

U okviru bilo koje dijete, 10 do 20 odsto kalorija može da se usmeri ka desertu. Iako izgleda teško ograničiti ih na nešto malo, važno je da znamo da iza toga stoji metod.

Kada stalno žudite za desertom jer vam je rečeno da to ne možete da jedete, želite ga još više. Ali kada imate opciju da jedete desert svakog dana, želja da pojedete pola kile sladoleda se značajno smanjuje na, naprimer, samo par kugli.

Vaš zadatak je da napravite prioritete za dobro zdravlje, a ne da budete savršeni. Mnogo je načina ishrane kojima možete da skinete prilično veliki broj kilograma, a jedini način koji ne uspeva sigurno je onaj koji traži da se odreknete deserta, ili bilo koje druge hrane u kojoj uživate, u potpunosti.

Mada možda zvuči čudno, i sami vidite da izbacivanje deserta nikako nije neophodan korak za mršavljenje, jer se postiže samo kontra-efekat. Možda suprotan pristup nije suviše dobar da bi bio istinit, prenosi „Danas“.

Adam Bornstajn, Izvor: https://greatist.com/live/eating-dessert-can-help-you-lose-weight#1