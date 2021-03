Trener tvrdi da uz pomoć ove vode možete izgubiti i do kilogram dnevno

Može li dijeta istovremeno da bude lagana za pridržavanje i efikasna? Meksički autor, fitnes trener i zagovornik povremenog posta i ishrane s niskim udelom ugljenih hidrata, Horhe Kruz tvrdi da je to moguće.

„Samo sebi napravite moje piće s elektrolitima za koje je dokazano da će odmah gasi želju za slatkim, ugljenim hidratima i slanim grickalicama“, tvrdi on i dodaje: „Ja to zovem Zero Hunger voda. Kad ne osećate glad, možete brzo da postanete vitki i zdravi, a da pritom ne osećate želju za hranom“, prenosi Index.hr.

Baka iz Severne Karoline Sendi Roser, koja je izgubila više od 40 kilograma tvrdi da je živi dokaz toga.

„Sama voda nikad mi nije umanjila apetit, ali kada sam dodala elektrolite razlika je bila neverovatna. Popijete malo i bukvalno nemate želju za hranom!“ kaže ona, a Kruz naglašava da su njeni rezultati bili najbolji koje je video u celoj svojoj karijeri.

Prema njegovom receptu, u vodu je potrebno umešajte tri elektrolita – so, kalijum i magnezijum. Ovaj napitak se pije svaka dva sata, a trener tvrdi da zahvaljujući njemu ljudi većinom glad osete tek u vreme večere, prenosi First For Women. Štaviše, uveren je da ljudi tako mogu da za samo jedan dan izgube skoro jedan kilogram.

Za maksimalan gubitak kilograma, Kruz preporučuje da konzumirate i keto obroke. Oni održavaju proizvodnju šećera u krvi tako niskom da telo sagorijeva do 900 posto više masti za gorivo. Dakle, kombinovanjem ove tečnosti s keto obrocima „na kraju ćete pojesti mnogo manje i sagorevati mnogo više masnoće, što je formula za ogroman uspeh.“

Ali, da li ovaj napitak zaista deluje?

„Telu su potrebni minerali elektrolita da bi optimalno funkcionisalo“, objašnjava Džejms DiNikolantonio, naučnik s St. Luke’s MidAmerica Heart Institute: „Kad ih nemamo dovoljno, simptomi uključuju umor, vrtoglavicu, glavobolju, jaku glad i žudnju za ugljenim hidratima.“

VAŽNA NAPOMENA: ne preporučujemo vam korišćenje bilo kakve dijete bez prethodne konsultacije sa lekarom. Nismo odgovorni za neuspeh dijete, njenu moguću štetnost po zdravlje, niti za druge posledice koje njena primena može izazvati.

