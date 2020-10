Ultra brza dijeta sa suvim šljivama

Dijeta sa šljivama je jedna od brzih i kratkih dijeta, onih koje se koriste svega par dana po potrebi (kada vam se omiljena garderoba “smanjila” za jedan konfekcijski broj).

Dakle, to je popularna dijeta za one koji bi da izgube 2 do 3 kg za par dana.

Jednostavna je, ali zbog jelovnika koji nije baš raznovrstan, može biti monotona.

Preporučuje se samo potpuno zdravim osobama i to za period od 3 do 5 dana, ne više. Uz nju je obavezna i svakodnevna fizička aktivnost u trajanju od najmanje 15 – 20 minuta.

Ako se pravilno sprovodi, gubi se oko 1 kg dnevno.

Primer jelovnika:

Doručak: 6 suvih šljiva

Užina: 1 jabuka

Ručak: 1 kuvano jaje i 1 viršla

Užina: isto kao ručak

Večera: čaša jogurta

