Zaludela ceo svet: Ovo je dijeta uz koju je Adel smršala 45 kg (foto)

View this post on Instagram

Lemon and garlic sautéed prawns with avocado ,red chicory , mixed leaves and chili salad. Served with parsley and garlic vinaigrette 😍👌🏻 Sometimes the simplest dishes are the tastiest . 🌱🥑🌶🥗🍤🦐 . . . . #dinner #prawns #seafood #avocado #salad #seafoodsalad #kale #chicory #سالاد #غذاها #بفرما #خوشمزه #به #شام #instafood #saladlover #lowcarb #protein #garlic #seafoodlovers #healthychoices #healthyfood #lovefood #sirtfood #polyphenols #polyphoods