Da li želite top figuru do početka leta: Ove 4 namirnice odmah izbacite iz ishrane

Dok se okrenemo, leto će već biti tu, a tada će biti prekasno da menjamo životne navike i da idemo u teretanu, sad je pravi trenutak da se krene sa pripremama za leto.

Kako navodi nutricionistkinja Krutika Nanavati, važno je koje namirnice unosite, a to se posebno odnosi na obroke koje konzumiramo za doručak, prenosi Blic žena.

Ona tvrdi da visok unos natrijuma može biti štetan za celokupno zdravlje, ali i za one koji žele da izgube kilograme u području stomaka. Nanavati navodi koje namirnice bi trebalo da izbegavamo ako želimo da smršamo.

Prerađeno meso

Namirnice poput slanine i kobasica pune su natrijuma i zasićenih masti pa je poželjno da se izbegavaju. Nanavati ističe da će konzumacija ovih namirnica dovodi do zadržavanja vode, a samim tim i dodati nepotrebne kalorije. Prerađeno meso zamenite proteinima kao što su jaja i mahunarkama.

Sendviči iz marketa

Sendviči kupljeni u marketu mogu da budu praktično rešenje, ali istovremeno mogu biti skriveni izvor natrijuma. Često sadrže velike količine konzervansa i visok nivo natrijuma, koji se nalaze prvenstveno u mesnim proizvodima ili sirevima. Njihov sastav može podstaći nadutost i zadržavanje vode. Ako želite jesti zdravije sendviče, bolje ih sami napravite kod kuće.

Instant kaše

Ovsene kaše obično su odličan obrok, koji nudi niz benefita za vaše zdravlje. Ali, ukoliko u svoju ishranu uključite instant ovsene kaše, to može dovesti do neželjenog efekta. To je zato što često imaju dodane šećere, pojačivače okusa i visok nivo natrijuma. Umesto toga, napravite ovsene pahuljice kod kuće i dodajte zdravije opcije zaslađivača.

Peciva sa krem sirom

Sve popularnije pecivo „bagels“ može da sadrži iznenađujuće visoke nivoe natrijuma, posebno ako uz to se kombinuje s krem sirom, jer i ovi namazi mogu da sadrže velike količine natrijuma. Najbolja opcija je da se konzumirate složene ugljene hidrate i zdrave masti poput hleba od celog zrna pšenice.

