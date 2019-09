Gojaznost možete suzbiti – MASTIMA

Hoćemo li biti u mogućnosti da telesnu težinu kontrolišemo mastima? Kao što postoji dobar i loš holesterol, isto tako postoje dobre i loše masti u našem organizmu. Znalo se da dobre masti sagorevaju kalorije i održavaju optimalnu temperaturu tela kod male dece, dok su kod odraslih te masti neaktivne.

Tri studije iz Bostona, Finske i Holandije pokazale su, međutim, da se određena količina dobrih masti nalazi u organizmu odraslih osoba u aktivnom obliku i da utiče na metabolizam, pa potencijalno može pomoći ljudima da gube težinu.

Dr Frančesco Celi, naučnik iz oblasti endokrinologije i metabolizma (US National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Disease) potvrdio je da te dobre masti sagorevaju ogromnu količinu energije. Dr Luis Aron (Weill Cornell Medical Centre, New York) smatra da su ispitivanja pokazala da ove masti nedvosmisleno imaju ulogu u regulisanju telesne temperature i telesne težine.

Dobra mast je braonkaste boje i nalazi se pretežno oko vrata i ispod ključnih kostiju. Loša mast je bele ili žute boje i nalazi se uglavnom oko struka.

Sve tri grupe naučnika složile su se da prisustvo dobrih masti povećava sagorevanje šećera i potrošnju kalorija. Grupa naučnika sa Harvardskog medicinskog fakulteta i tri bolnice u Bostonu ispitivala je oko 2.000 pacijenata zbog različitih zdravstvenih problema. Izdvojen je manji broj pacijenata koji su bili izloženi sobnoj temperaturi u vremenu od dva sata, a zatim temperaturi od 15 stepeni.

Zaključeno je da:

mršave osobe imaju mnogo više dobrih masti nego gojazne, i to je naročito izraženo među starijim osobama

u hladnijim uslovima sagoreva se mnogo više kalorija i obezbeđuje više telesne toplote

žene imaju veće količine dobrih masti, koje su aktivnije nego kod muškaraca

Mnoge farmaceutske kompanije zainteresovane su da pronađu pilulu koja će sigurno pomoći osobama da smanje telesnu težinu. Jedna je mogućnost da se pronađe pilula koja će stimulisati specifičan protein da oslobodi više energije iz masnih ćelija, i to u vidu toplotne energije, a ne da se te masne ćelije deponuju za neku buduću potrebu. Druga mogućnost je da se pronađe način da se poveća količina dobre masti.

Naučnici su već vršili opite na miševima, ubrizgavajući im gene koji će povećati stvaranje dobrih umesto loših masti. Dr Celi je rekao da naučnici mogu da pokušaju da pronađu pilulu koja će stimulisati nervne završetke unutar dobrih masti da sagorevaju više kalorija.

Gojaznim osobama se svakako preporučuje da sede u hladnijim prostorijama i da na taj način sagorevaju veće količine masti.

