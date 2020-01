Kako uživati, a ne nabaciti „zimsku“ kilažu?

Zimski period, pored loših vremenskih uslova, ima još jednu otežavajuću okolnost, kada je ishrana u pitanju. Ako pogledate pijačne tezge, pored zarumenelih i veselih poijačnih prodavaca koji uživaju u šumadijskom čaju, nećete videti ništa više od jabuka, glavica kupusa, džakova krompira i eventualno još nekog povrća. Ovakav izbor se neće svideti ni najvećem entuzijasti. Na sreću rešenje postoji, i to blizu vas, u najbližoj prodavnici. Ako nedostatak svežeg ovrća i voća ičim može adekvatno da se zameni, onda su to njihovi smrznuti proizvodi.

U zamrzivačima možete pronaći sve od graška, karfiola, šargarepe, boranije, brokolija, prokelja, spanaća, kukuruza šećerca pa do povrtnih mešavina koje će svakako pomoći da zimska ishrana ne bude sumorna već šarenija i zdravija. Pored toga, tokom hladnih zimskih dana treba se posvetiti ispijanju toplih napitaka. Onih koji su i vrući i zdravi. Kafe, čajevi ili kakao ne samo da zagrevaju organizam, već dokazuju i to da oni mogu zagrejati imuni sistem i time sprečiti nastajanje brojnih oboljenja. Što se tiče smanjene fizičke aktivnosti, sa prelaskom na vežbanje u zatvorenom prostoru, većina nas se opredeljuje za klasičan rad sa tegovima. On podrazumeva velike težine, mali broj ponavljanja, što se prvenstveno odražava na mišićnu snagu.

Bilo kako bilo, kada počinje da nas polako ali sigurno zavejavaju snegovi, onda kada temperature počnu da padaju ispod nule, započinje velika borba sa lenjošću našeg organizma. Neka vaša velika pobeda nad suvišnim kilogramima ove zime bude ona koja će za svoju posledicu imati bolje zdravlje, vitkiju liniju i naravno više mišića. Na taj način prelazak iz jednog neaktivnog godišnjeg doba u drugo aktivnije biće manje bolan i sa daleko više garderobe u ormanu koju ćete moći da obučete.