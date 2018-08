Potvrđeno ko češće umire

Časopis Američkog medicinskog udruženja (JAMA) objavio je interesantan članak o vezi između smrtnog ishoda i telesne težine.

Pre otprilike dve godine, naučnici su objavili da osobe sa prekomernom telesnom težinom manje umiru u poređenju sa osobama koje imaju normalnu težinu, manju telesnu težinu, ili su pak gojazne. Sada su otkrili koje bolesti će dovesti do smrtnog ishoda u svakoj kategoriji.

Osobe sa prekomernom telesnom težinom ređe obolevaju od Parkinsonove bolesti, Alchajmerove bolesti ili bolesti pluća, ali zato imaju povećani rizik od raka, šećerne bolesti i bolesti srca.

Proučavajući podatke, Američki centar za kontrolu bolesti i Institut za rak ustanovili su da je bilo preko 100.000 manje umrlih među osobama koje imaju prekomernu telesnu težinu u odnosu na osobe sa normalnom težinom.

Naučnici su takođe potvrdili da gojazne osobe, kao i mršave osobe – češće umiru nego osobe sa normalnom telesnom težinom!

Do sada se smatralo da je idealan indeks telesne mase (izračunavanje količine sala na osnovu telesne visine i telesne težine) od 18 do 25, dok indeks od 25 do 30 odgovara prekomernoj težini.

Dr Elizabet Baret-Konor, profesor porodične i preventivne medicine na Kalifornijskom univerzitetu u San Dijegu, smatra da bi indeks telesne mase 25-30 možda bio optimalan.

Dr Džoan Manson, šef preventivne medicine sa Harvardskog univerziteta, smatra da gojaznost ili prekomerna težina povećava rizik od nastanka mnogih bolesti: šećerna bolest, srčana oboljenja, neki oblici raka, i da zdravlje obuhvata mnogo šire polje nego što je procenat smrtnosti. Dr Manson napominje da prekomerna težina bitno utiče na kvalitet života. U ovoj studiji, osobe sa normalnom težinom uzimane su kao standard i svi ostali su poređeni sa njima.

Katarina Flegal iz Centra za kontrolu i prevenciju bolesti kaže da je povećana smrtnost gojaznih osoba od srčanih obolenja, što se i očekuje, ali je iznenađujuće da gojazne osobe nemaju povišeni rizik umiranja od raka. Imaju isti procenat umiranja kao i osobe sa normalnom telesnom težinom, i to od raka debelog creva, raka dojke, jednjaka, materice, jajnika, bubrega i pankreasa. Imaju, međutim, manji rizik umiranja od raka pluća.

Nova studija, započeta pre nekoliko godina, pokazala je da u poređenju sa osobama koje imaju normalnu težinu, osobe sa povećanom telesnom težinom imaju manji rizik od umiranja nego osobe koje su gojazne i osobe koje su mršave i koje imaju povećani stepen smrtnosti.

Dr Mičel Geil, naučnik iz Instituta za rak, smatra da ako imate preveliku težinu, osećate se dobro, redovno vežbate i vaš doktor je zadovoljan vašim laboratorijskim rezultatima i drugim testovima – ne treba da menjate svoju telesnu težinu!