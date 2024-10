Ovo je pravi razlog zašto ljudi počnu da se goje oko struka

Prema najnovijim istraživanjima, ljudi srednjih godina zapravo teže gube salo na stomaku, i muškarcima i ženama.

Čak i oni koji su bili mršavi u mladosti mogu se drastično proširiti u srednjim godinama.

Dr. Neerav Padlia, stručnjak za mršavljenje, tvrdi da je čak i tada težinom lakše upravljati nego što mislimo. Samo treba da razumete šta dovodi do povećanja telesne težine i da se prilagodite tome.

Hormoni diktiraju sve

Kako dostignete tridesete, nivo hormona u vašem telu opada. To je razlog zašto metabolizam počinje da radi sporije, a što sporije radi, ljudi se više debljaju. Naime, tada se sagoreva manje energije, a više masti se skladišti u telu.

Istraživači su otkrili da za prosečnog muškarca i ženu to uzrokuje dodatnih 450 do 900 grama svake godine, između 35. i 55. godine.

Situacija kod muškaraca

Visok nivo testosterona je odgovoran za održavanje vitkog i mišićavog izgleda kada su mlađi. To se dešava zato što ovaj muški hormon vezuje masno tkivo i izbacuje ga iz tela, tako da se ne nakuplja oko struka.

Takođe, pomaže u izgradnji mišića, ubrzava metabolizam i smanjuje rizik od dijabetesa jer održava osetljivost na insulin.

– Ali, posle 30. godine, nivo testosterona prirodno počinje da se smanjuje za oko jedan odsto godišnje – objašnjava dr Padlija.

Ovo zauzvrat podstiče telo da skladišti masnoće, posebno u predelu stomaka, što nije samo estetski problem već i zdravstveni problem jer povećava rizik od srčanih oboljenja i dijabetesa.

Situacija kod žena

Žensko telo ima delikatan balans progesterona i estrogena tokom plodnog perioda života. Poznato je da veći nivo estrogena povećava formiranje masnog tkiva. Kod mlađih žena nivo oba hormona je jednak. Ali, od 35. godine, nivoi oba hormona se smanjuju, što na kraju dovodi do menopauze.

– Međutim, nivo progesterona se brže smanjuje, što izaziva stvaranje masnih naslaga oko struka – dodaje ovaj stručnjak.

Šta se još dešava kod oba pola?

Pad nivoa hormona dovodi do smanjenja mišićne mase i kod muškaraca i kod žena. A, kako je mišićno tkivo jedan od glavnih potrošača glukoze u organizmu, dolazi do težeg gubitka viška kalorija, što dovodi do nagomilavanja naslaga na stomaku.

Prilikom smanjenja mišićne mase telo ne prerađuje efikasno ugljene hidrate, pa treba paziti da ne jedete previše.

5 načina za održavanje vitke linije

1. Jedite više proteina i manje ugljenih hidrata

Uverite se da imate proteina u svakom obroku. Zdravi izvori proteina su orasi, semenke, riba, mlečni proizvodi i nemasno meso. Izbegavajte rafinisanu hranu kao što su beli hleb i testenine.

Umesto toga, birajte namirnice napravljene od celih žitarica koje polako oslobađaju glukozu i smanjuju mogućnost povećanja telesne težine.

2. Uverite se da su mišići aktivni

Što više mišića imate u telu, sagorećete više kalorija, čak i kada ne vežbate. Dakle, vežbajte sa nekim oblikom tegova da biste održali svoje mišiće jakim. Dizanje male težine dva do tri puta nedeljno će pomoći i muškarcima i ženama.

Trebalo bi da koristite tegove koji su dovoljno teški da iscrpe mišiće i ponovite vežbu sa njima 12 puta, ali će osam puta biti dovoljno ako vam je lakše. Takođe je dobro raditi jogu jer koristi sopstvenu telesnu težinu kao otpor, što takođe pomaže u izgradnji mišića.

3. Smanjite stres što je više moguće

Srednje godine mogu biti izuzetno stresne, a istraživanja su pokazala da visoki nivoi kortizola, hormona stresa, izazivaju nakupljanje masti oko struka.

Naučite kako da se opustite jer će to smanjiti nivo kortizola. Meditirajte, pogledajte dobar film, smejte se sa prijateljima…

4. Iskoristite svaku priliku da ustanete

Previše sedenja smanjuje aktivnost enzima zvanog lipoprotein lipaza, koji pomaže u sagorevanju masti koje se nakupljaju oko struka. Pored toga, stajanje sagoreva duplo više kalorija nego sedenje.

Iskoristite svaku priliku da stojite, na primer, dok se vozite gradskim prevozom, razgovarate telefonom…

5. Ne dozvolite da nedostatak sna utiče na vaš apetit

Kvalitet sna često opada u srednjim godinama, a poznato je da nedostatak sna povećava apetit. Naime, telo je umorno i žudi za energijom i tada je najgore vreme da posegnete za hranom jer ćete jesti previše.

Pokušajte da poboljšate kvalitet svog sna opuštanjem pre spavanja, možda kupanjem u toploj kupki i izbegavanjem mobilnih telefona, kompjutera…, piše Miror.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com