Čudotvorne metode koje ubijaju korona virus!? (video)

Fejsbuk, Tviter i druge društvene mreže pokušavaju da zauzdaju milione komentara u kojima se šire laži o koronavirusu i navodno čudotvornim metodima borbe protiv njega. Evo u šta ne treba da verujete, piše DW.

Da li se virus može preneti u pismu ili paketu iz Kine?

Američki centar za kontrolu bolesti i prevenciju navodi da, zbog slabe vitalnosti virusa na površinama, postoji tek „veoma mali rizik od širenja kroz proizvode ili pakete koji putuju danima ili nedeljama“. To znači da su vaše porudžbine preko Amazona skoro izvesno sigurne.

Chinese Government disinfecting Wuhan and other places infected with the #Coronavius in China pray to your God this don't reach Africa our governments can't handle this in time plus they'll do it for 10x the price 🙏😭 pic.twitter.com/RgxUDPuTZD

— Sleek Whizz🦂 (@SleekWhizzKe) February 7, 2020