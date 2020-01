Dr Kon: besmislene spekulacije o korona virusu (video)

Načelnik Jedinice za zarazne bolesti Gradskog zavoda za javno zdravlje, epidemiolog dr Predrag Kon, izjavio je u Novom danu TV N1 da podaci koje trenutno imamo o korona virusu koji se pojavio u Kini još ne daju pravu sliku koju ćemo moći da imamo tek za nekoliko meseci. Što se tiče same opasnosti, Kon je istakao da je ona daleko niža nego kod gripa, jer je potencijal prenošenja virusa daleko niži.

Kon je podsetio je korona virus opšte poznat virus već pola veka, i da se npr. 2002. pojavio kao SARS, a 2012. kao MERS, što, prema njegovim rečima, „pokazuje da on može da se povamprii da izazove krajnje ozbiljna oboljenja sa smrtnim ishodom“.

„Ovo što se sad dešava i što sad pratimo, još to nisu stvarni podaci, to će vreme pročistiti, ta smrtnost bi mogla da bude, kako sada izgleda, oko dva odsto, verovatno još i niža. Što se tiče same opasnosti, daleko je niža nego kod gripa, jer je potencijal prenošenja virusa daleko niži“, istakao je Kon.

Suština je, kako je rekao, da se u Kini sve završi, jer bi Kina trebalo da završi posao za čitav svet i zato su tamo uvedene drastične mere.

„Mi ostali smo u situaciji da pratimo i da razvijemo sistem pravovrmeneog otkrivanja i odmah lečenja onih koji su eventualno doputovali iz Kine“, objasni je on.

Naveo je da je u Srbiji dosad zabeležen samo jedan sumnjiv slučaj kod jednog kineskog državljanina, ali da je analizama na Infektivnoj klinici utvrđeno da je reč samo o respiratornoj infekciji.

Kako je objasnio, postoji već utvrđena procedura za putnike koji dolaze iz zaraženih područja.

„Svi putnici se informišu, daje im se saopštenje, kratko uputstvo kako da se ponašajau ukoliko se javi neka respiratorna tegoba. Prvo sama informacija je jako važna, za putnike je važno da u periodu od dve nedelje vode računa o svom zdravstvenom stanju, i ako imaju bilo kakvu povišenu temperaturu sa respiratornim tegobama da se jave na Infektivnu klinkuku“, kazao je Kon.

Za aktuelni korona virus se još ne zna precizno period inkubacije, ali je Kon podsetio da je kod SARS-a to bilo do dve nedelje.

Što se vakcine tiče, Kon je rekao da za korona virus još uvek nema adekvatne vakcine koja se masovno koristi.

„Potrebno je minimum šest meseci, čak i da imate gotovu tehnologiju da se taj virus umrtvi i pripremi. Dakle, treba namanje šest meseci do godinu dana“, naveo je Kon.

Istakao je i da su spekulacije vezane za to da je korona virus stvoren laboratorijski potpuno besmislene, jer bi to bio previše jednostavan odgovor na ogromna pitanja šta se zaista dešava u prirodi da se ovi virusi pojavljaju.

Naveo je da se npr. virus gripa neprekidno menja, i da kroz svaku jedniku kroz koju prođe, dobija neku izmenu, tako da je priča o tome da se virusi laboratorijski kreiraju besmislena u odnosu na stvarne situacije.

Zasad je kod korona virusa dokazano prenošenje sa čoveka na čoveka u manjim klasterima, odnosno porodicama, odnosno da kao i kod SARS-a ili MERS-a, uglavnom podrazumeva neki bliski kontakt, što je, prema Konovim rečima, daleko bolje nego da se kapljično širi kao grip.

Dodao je i da sa dosadašnjim saznanjima o korona virusu, nije moguće da se on prenese preko robe koja se uvozi iz Kine.

„Uvek čovek može da se ogradi, ali te promene nisu toliko brze kao kod infulence koja je dramatično izmenjiv virus“, kazao je Kon.

U Srbiji zasad nema korona virusa, ali zato jesmo u sezoni respiratnornih infekcija i stoga Kon hroničnim bolesnicima savetuje da izbegavaju veće skupove, a onima koji su zaraženi da izbegavaju posete maloj deci i starijim osobama, pogotovo hrončnim bolesnicima, a naročito onima koji su na citostatičnoj terapiji.

Objasnio je i da povišena spoljna temperatura nema nikakav uticaj na širenje virusa, jer virus ne preživljava u spoljašnjoj sredini, već je njegovo mesto života sam čovek.

Od kontakta zavisi koliko će virus živi, a pošto smo zimi u zatvorenom prostoru i imamo više kontakata, onda se epidemije virusa javljaju zimi, pojasnio je Kon.

