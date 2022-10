Iznenadićete se kada vidite šta se sve nalazi u pečurkama koje jedete

Većina na njih gleda kao na neki dodatak jelu, poput luksuznog tartufa recimo, ili kao jedan od sastojaka koje dodajemo na jela kao što je pica, međutim pečurke su veoma zdrave i neretko vrlo potcenjene.

„Pečurke su bogate vitaminom D, što je izuzetno korisno. Nedostatak ovog vitamina povezan je s umorom, narušenim zdravljem kostiju, smanjenom funkcijom imuniteta i povećanim rizikom od hroničnih bolesti, uključujući određene vrste raka“, izjavila je to nutricionistkinja Nikol Stefanov za magazin Eat This, Not That.

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu Food Science & Nutrition pokazalo je da redovna konzumacija pečuraka, u organizam unosi dovoljnu količinu mikronutrijenata bez povećanja kalorija, masti ili natrijuma. Pečurke su bogate selenom, nutrijentom koji ima antioksidativna svojstva koja pomažu u smanjenju bilo kakve vrste upale.

Koriste se već hiljadama godina

One takođe dobro utiču na funkcionisanje creva. „Mnoga istraživanja su pokazala da pečurke deluju kao probiotici. I ne samo da poboljšavaju probavu, već mogu biti korisne i za ljude koji imaju dijabetes. Naime, pečurke imaju sposobnost promene određenih crevnih bakterija i tako oslobađaju insulin iz beta-ćelija gušterače“, otkriva Stefanov.

Ljudi koji jedu pečurke, navodno, imaju manje šanse da će patiti od depresije. Istraživači to pripisuju brojnim bioaktivnim jedinjenjima u gljivama, uključujući vitamin B12 i antioksidanse.

„Pečurke se zbog svojih lekovitih svojstava koriste u medicini više od dve hiljade godina. One sadrže jedinjenja koja pokreću imunološki odgovor na više razina. Gljive su poznate po svom širokom spektru bioaktivnih sastojaka, pre svega po beta-glukanima koji jačaju imunitet“, zaključila je.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.