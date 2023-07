Kad čujete koliko je dobra lubenica za ljudsko telo, ješćete je svaki dan

Na 100 grama lubenica ima tek 30 kalorija, sadrže puno vode, koja nam je leti veoma važna, a istovremeno je bogata vitaminima A i C, kalijumom i magnezijumom.

Poznato je da svi vole hladnu lubenicu, ali skladištenjem u frižideru ona zapravo gubi neka svoja svojstva, poput likopena, koji efikasno štiti od bolesti. Ipak, kad je već presečete, svakako je odložite u frižider.

Visok procenat vitamina C u lubenici podiže imuni sistem i skraćuje vreme oporavka od bolesti, ali i smanjuje rizik od srčanog udara. Citrulin, aminokiselina kojom je lubenica bogata, u telu se pretvara u arginin, koji je ključan za dobru cirkulaciju krvi. Lubenica je dobra za opuštanje i oporavak nakon fizičke aktivnosti.

Činjenice o lubenici

Moćni L-citrulin

U lubenici možete pronaći najveći udeo aminokiseline citrulina, koja opušta i širi krvne sudove, pa je važna za erektilnu funkciju – 210 mg u 100 g lubenice.

Vitamin C

20% dnevne potrebe za vitaminom C zadovoljeno je sa 180 g lubenice. Osim toga, vitamin C će zaštititi vaše mišiće i kosti

Kalorije

Lubenica je odlična za dijetu jer sadrži svega 30 kalorija

Snažni likopen

Slasno povrće može da smanji rizik od moždanog udara za 20 %, zahvaljujući velikoj količini likopena

Vitamin A

Od 150 g lubenice, 5 odsto čini vitamina A, koji je važan za zdravlje vaše kože

Hidratacija

Lubenica se sastoji od 92% vode, 6% šećera i 2% vlakana

Ne bacajte ni koru od lubenice

Iako koru od lubenice ljudi često bacaju, stručnjaci kažu da se upravo u njoj nalazi najviše vitamina i hranljivih materija poput vitamina A, B6 i C, kao i kalijuma i magnezijuma.

S obzirom na to da kora nije preterano ukusna, možete je iseckati na komadiće i ubaciti u salatu od tunjevine ili piletine, samo je prethodno dobro operite (čak i ako ne jedete koru, ne zaboravite da raste na zemlji, pa se na njoj često nalazi veliki broj bakterija).

Semenke lubenice su lek bubrege

Semenke lubenice, koje takođe gotovo svi bacamo, mogu da se jedu! U Kini se koštice prže i jedu kao grickalice! One su zdrav sastojak koji je upotrebljiv za lečenje bubrega.

Čaj od svežih semenki lubenice je sjajan diuretik, a možete ga pripremiti tako što ćete uzeti četiri kašike svežih semenki lubenice, izdrobiti ih pa kuvati 15 minuta u dva decilitra vode.

Tu količinu čaja treba popiti tokom dva dana, a treći dan napravite pauzu. Kako bi čaj od koštica lubenice što bolje delovao, proces ponavljajte tokom nekoliko nedelja.

(Stil)

