5 namirnica jedemo redovno za doručak i mislimo da su zdrave, a doktorka upozorava da se grdno varamo

Dr Midžin Braun objašnjava koju hranu treba izbegavati uprkos opštem uverenju da je zdrava.

‘Sva ta hrana ima ogroman glikemijski indeks nakon što je pojedete. Što je veći efekat na glikemiju, to je veći efekat insulina, a to nije dobro jer dovodi do insulinske rezistencije. Upravo je insulinska rezistencija glavni uzrok svih bolesti povezanih s načinom života,’ tvrdi doktorka Midžin Braun.

1. Voćni sokovi

Prva namirnica koju dr Braun ne odobrava su voćni sokovi. Kako kaže, oni ponekad imaju šećera koliko limenka gaziranog pića.

„Čak i nezaslađena varijanta može da sadrži čak 26 grama ugljenih hidrata, što je oko šest kašičica šećera. Sve to uz jako malo vlakana“, objasnila je doktorka.

2. Voće s puno šećera

Sledeći na redu su mango, ananas, banane i grožđe, koji imaju puno šećera i treba ih tretirati kao desert“, napominje ona.

3. Ovseno mleko

Ovseno mleko ima 15 grama ugljenih hidrata po šoljici.

„Da ne spominjemo da su mnoge robne marke koje se kupuju u radnjama napravljene s konzervansima, zgušnjivačima i emulgatorima, a svi oni nisu dobri za zdravlje naših creva ili naše celokupno zdravlje“, istakla je dr Braun.

4. Ovsene pahuljice

Na četvrtom mestu su ovsene pahuljice koje mnogi preporučuju kao zdrav izvor vlakana.

„Jedna šoljica ovsenih pahuljica ima oko osam grama vlakana, ali 62 grama ugljenih hidrata. Nije vredno toga, ljudi“, kaže Braun.

5. Galete od pirinča

Na poslednjem mestu su galete od pirinča (koji podsećaju na stiropor).

U dva krekera ima 70 kalorija, ali i 14 grama ugljenih hidrata i premalo vlakana.

