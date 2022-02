Ako imate više od 60 godina, ova pića izbegavajte

To da drugačije podnosite alkohol danas kad imate 6o i više godina nije samo u vašoj glavi: što smo stariji to je osetljivost na alkohol veća. Ako se alkohola ne možete odreći, onda pazite da ste dobrog zdravlja. Treba paziti šta se bira, a evo šta kažu stručnjaci – koja to alkoholna pića morate u ovim godinama izbegavati.

1. Žestoka pića

Stručnjak za zdravlje Kristina Grin savetuje da zaboravite ovakva pića jer se radi o izuzetno jakim napicima.

„Alkoholna pića jače osećamo što smo stariji, a kako ona bude osećaj da sve možete, dolazi do rizika od fizičkih nesreća. Tu je i rizik koji donosi kombinacija alkohola i lekova koje mnoge starije osobe uzimaju što može biti izuzetno opasno“, dodaje.

2. Vinjak

Lekar Mark Dejvis, navodi da su neka pića ipak gora od drugih, a vinjak je jedan od njih jer uzrokuje jak mamurluk što u tim godinama može biti teško da se podnese. Ovo piće ima i najviše nivoe hemikalija koje nastaju tokom fermentacije, a koji su opasni za jetru jer ih teško razgrađuje, što će i uzrokovati i jake simptome mamurluka.

3. Pivo

Dejvis savetuje starijim osobama da paze kakvo pivo piju i dodaje kako da trebalo da se odluče za ona s jako malo alkohola ili ona bez alkohola. Ako na pivu piše „light“ to se ne odnosi na boju pa ona mogu imati jako puno alkohola stoga treba pročitati šta stoji na deklaraciji i proveriti procenat alkohola. Ako nikako ne možete da podnesete pivo bez alkohola, onda svakako pazite da ga ne pijete u velikim količinama, ali od jedne čaše ovog hladnog napitka vam ništa neće biti.

4. Belo vino

Iako stručnjaci navode da čaša vina jeste dobra za zdravlje, bolje je ipak ne konzumirati određene vrste. Ako imate 65 i više godina, belo vino bi trebali da izbegavate jer sadrži velike količine sulfita, hemikalija koje poboljšavaju izgled ali i ukus vina. Dejvis savetuje da radije popijete čašu crnog vina, a ono sadrži i brojne koristi. Istraživanja tvrde da je crno vino bogato flavonoidima koji su snažan antioksidans i pomažu organizmu u borbi protiv alergija, virusa i kancerogenih ćelija.

Crno vino je dobro i za srce jer opušta i stimuliše kardiovaskularni sistem. Kao i u svemu, i u ispijanju vina je umerenost najvažnija pa zato napominjemo da je dovoljna čaša vina. Ko uživa u malim količinama vina uživa i u dobroj memoriji, produktivnosti, zdravom nivou šećera u krvi i umanjuju šanse za nastanak raka debelog creva, piše Ordinacija.hr.

5. Slatka pića

Ako se radi o alkoholnom slatkom napitku, nemojte misliti da je u njima jako malo alkohola. Kako ukusom dobro „zamaskiraju“ alkohol, mogli biste da ih popijete više nego je pametno, a ona su posebno opasna za osobe koje imaju određena stanja, poput dijabetesa. Prema pisanju Centra za kontrolu bolesti broj osoba koje imaju dijabetes je porastao za oko 30 posto.

„Slatka alkoholna pića su jako opasna za starije osobe koje imaju dijabetes jer sadrže ugljene hidrate koje će telo pretvoriti u glukozu. Dodati šećeri samo povećavaju količinu koja se otpušta u telo (glukoze) i mogao bi samo da vam oteža kontrolu stanja“, zaključio je lekar.

