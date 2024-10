Ako ste trudni, ovu ribu nikako ne jedite: Može oštetiti mozak i nervni sistem vaše bebe

Previše žive u ženinom krvotoku može oštetiti mozak i nervni sistem vaše bebe u razvoju

Ako niste sigurni da li je bezbedno jesti morsku hranu tokom trudnoće, niste sami. Ishrana tokom trudnoće može biti zbunjujuća, posebno kada su u pitanju smernice za ribu i morske.

Šta ne smem da jedem u trudnoći?

Koje su prednosti i mane konzumacije morskih plodova tokom trudnoće?

Morski plodovi, uključuju ribu i školjke, mogu biti odličan izvor proteina, gvožđa i cinka – ključnih hranljivih materija za rast i razvoj vaše bebe. Omega-3 masne kiseline u mnogim ribama, uključujući dokozaheksaensku kiselinu (DHA), takođe mogu podstaći razvoj mozga vaše bebe.

Ali neke vrste morskih plodova – posebno velike, ribe grabljivice kao što su ajkule, sabljarke, kraljevske skuše i morske ribe – mogu sadržati visok nivo žive.

Iako živa u morskim plodovima nije zabrinjavajuća za većinu odraslih, u trudnoći bi trebalo preduzete posebne mere predostrožnosti.

Ako redovno jedete ribu bogatu živom, supstanca se može akumulirati u vašem krvotoku tokom vremena te nije loše ovu vrstu ribe izbaciti iz ishrane ili je smanjiti i za vreme planiranja bebe. Previše žive u ženinom krvotoku može oštetiti mozak i nervni sistem vaše bebe u razvoju.

Koliko se morskih plodova preporučuje?

Američka uprava za hranu i lekove (FDA) i Agencija za zaštitu životne sredine (EPA), kao i Smernice za ishranu Amerikanaca preporučuju da trudnice jedu od 225 grama do 340 grama različitih morskih plodova i ribe nedeljno, ali one u kojima ima manji nivo žive . To je otprilike dve do tri porcije nedeljno.

Šta je sigurno za jelo?

Jedite raznovrsnu morsku hranu koja ima malo žive i puno omega-3 masnih kiselina, kao što su:

Losos

Inćuni

Haringa

Sardine

Slatkovodna pastrmka

Pacifička skuša

Ostali sigurne ribe i plodovi mora su:

Škampi

Bakalar

Tilapia

Som

Konzervirana lagana tuna ( ipak, ograničite belu (albacore) tunjevinu i odreske od tunjevine na 170 grama nedeljno)

Dodatne smernice za morske plodove tokom trudnoće

Uzmite u obzir ove mere predostrožnosti:

1. Izbegavajte velike ribe grabljivice. Da biste smanjili izloženost živi, nemojte jesti ajkule, sabljarku, kraljevsku skušu ili ribu.

2. Preskoči nekuvanu ribu i školjke. Da biste izbegli štetne bakterije ili viruse, nemojte jesti nekuvanu ribu i školjke, uključujući ostrige, suši, sašimi i ohlađene nekuvane morske plodove sa oznakom nova style, dimljeni los ili ostalu dimljenu ribu ili sušenu ribu koja nije potpuno termički spremljena.

3. Ukoliko putujete i jedete ribu iz lokalnih voda, obratite pažnju na lokalne savete lekara i ginekologa. Ako savet nije dostupan, ograničite ribu iz lokalnih voda na 170 grama nedeljno.

4. Pravilno pripremajte ribu. Većina ribe treba da se kuva na unutrašnjoj temperaturi od 63C. Riba je gotova kada se odvoji na ljuspice i izgleda neprozirno. Kuvajte škampe i jastoga dok meso ne postane biserno i neprozirno. Školjke, dagnje i ostrige kuvajte dok im se ljuske ne otvore. Odbacite sve koje se ne otvaraju.

5. Iako živa može štetiti mozgu bebe u razvoju, nije se pokazalo da jedenje prosečnih količina morskih plodova koji sadrže nizak nivo žive tokom trudnoće izaziva probleme. A omega-3 masne kiseline u mnogim vrstama ribe mogu promovisati zdrav kognitivni razvoj bebe. Sve dok izbegavate ribu za koju se zna da je bogata živom ili kontaminirana zagađivačima, morski plodovi mogu biti redovan deo vašeg plana zdrave ishrane tokom trudnoće.

Najbolji izbori – jesti 2-3 puta nedeljno

Inćun, atlantski krekelj, pacifička i atlantska skuša, crnomorski brancin, leptir, som, školjke, bakalar, rak, iverak, pahulja, oslić, haringa, jastog, cipal, ostrige, smuđ, berun, jastučić, pol, losos, raža, sardine, Jakobove kapice, škampi, škampi, lignje, tilapija, pastrmka, tunjevina u konzervama, bela riba i belun

Dobar izbor – jede se jednom nedeljno

Plava riba, bivola riba, šaran, čileanski brancin, grupa, grdobina, morska riba, morska riba, ovčija glava, šljunak, španska skuša, prugasti brancin, crepljiva riba, albakor tuna, žuta peraja tuna, morska pastrmka.

Riba koju treba izbegavati

Kraljevska skuša, Marlin, Narandžasta hrapava, ajkula, sabljarka, morska riba iz Meksičkog zaliva i velikooka tuna.

Lokalno ulovljenu ribu ne treba jesti više od jednom nedeljno, a potrošačima se savetuje da se za dodatne informacije posavetuju u lokalnom ribarstvu.

