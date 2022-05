Crni luk nipošto ne smete čuvati u frižideru, stručnjaci otkrili zbog čega

Stručnjaci često upozoravaju da crni luk nikako ne trebamo ostavljati u frižideru, a sada je stiglo i objašnjenje.

Ako luk ostavite u frižideru, on će se na niskoj temperaturi pretvoriti u šećer, što dovodi do promene u strukturi luka, pa on postaje mekan i gnjecav, piše Najžena.

Kako bi održao svoju svežinu, luk treba ostavljati na hladnom, mračnom i suvom mestu, i to u nekoj mrežici kako bi do njega dopirao i vazduh.

U takvom stanju možete da ga čuvate i do 30 dana. Ako ga držite na sobnoj temperaturi, održaće se sedam dana.

Stručnjaci upozoravaju da u frižider ne smemo ostavljati ni neiskorištene polovine luka, jer se tada na njemu množe štetne bakterije.

