Da li je himalajska so zaista zdrava? Evo šta kaže nauka

Roze himalajska so je hemijski slična kuhinjskoj soli

Koliko je zaista istine u onim tvrdnjama da je himalajska so izuzetno zdrava i da se isplati dati za nju više novca jer navodno ima brojne benefite za naše telo?

Himalajska so je već neko vreme u vrhu liste namirnica koje su napravile pravi bum u svetu zdrave ishrane. Roze granule znatno skuplje nego klasična kuhinjska so osvojile su mnoge, a sve zbog tvrdnji da pomažu u očuvanju zdravlja, pre svega, jer sadrže 84 dragocena minerala neophodna telu.

Stidljivo u odnosu na sav taj marketing oko himalajske soli, povremeno do nas stigne i vest da na Himalajima zapravo nema solana i da so koju papreno plaćamo dolazi iz Poljske i sa drugih mesta, da je sve zabluda i da novac dajemo za tek nešto korisnih minerala u tragovima, prenosi Zadovoljna.rs.

Da li je himalajska so najzdravija

Budući da postoji toliko vrsta soli, od morske, preko havajske, do himalajske, logično je pitanje koja je so najbolja. U svima njima osnovni sastojak je natrijum hlorid, samo male količine drugih supstanci variraju, pišu na sajtu sciencebasedmedicine.

Roze himalajska so je, dakle, hemijski slična kuhinjskoj soli. Sadrži do 98 odsto natrijum hlorida. Ostatak čine minerali u tragovima, kao što su kalijum, magnezijum i kalcijum i oni toj soli daju svetlo roze nijansu i specifičan ukus.

Ali što se tiče zdravstvenih koristi, pošto sadrži oko 98 odsto natrijum hlorida, to znači da ova so ima samo oko dva odsto minerala. S obzirom na relativno ograničene količine tih supstanci u količini soli koju inače konzumiramo, malo je verovatno da to može da nam pruži bilo kakve značajne zdravstvene koristi, piše medicalnewstoday.

Pritom, tvrdnje da himalajska so ima manje natrijuma od kuhinjske su takođe upitne. Kako je navedeno, obe imaju približno 98 odsto natrijum hlorida. Ali roze so obično je u većim kristalima od kuhinjske soli, pa tehnički može da sadrži manje natrijuma po kašičici.

Neki veruju i da roze so može da pomogne telu da postigne optimalnu ravnotežu tečnosti i spreči dehidraciju. Istina je da je natrijum neophodan za održavanje odgovarajućeg balansa tečnosti u telu, međutim, to važi za natrijum i iz drugih izvora isto kao i za roze himalajsku so.

S druge strane, kod himalajske soli treba paziti na unos joda. Jod je mineral koji je telu potreban za održavanje pravilne funkcije štitne žlezde i metabolizma ćelija. Veliki izvori joda su riba, morski plodovi, mlečni proizvodi i jaja. Jodirana kuhinjska so je još jedan uobičajeni izvor ovog minerala, a himalajska so sadrži manje joda od kuhinjske.

Koje su navodne zdravstvene prednosti himalajske soli

Uprkos tome što roze himalajska so sadrži samo male količine dodatnih minerala, mnogi ljudi i dalje tvrde da ima brojne zdravstvene prednosti.

Navodne zdravstvene prednosti himalajske soli:

Pomaže kod respiratornih bolesti

Balansira pH vrednost u telu

Smanjuje znakove starenja

Poboljšava kvalitet sna

Reguliše šećer u krvi

Povećava libido

Nema naučnih dokaza da je himalajska so zdravija od obične

Istina je da većinu ovih tvrdnji ne može da podrži neko ozbiljno istraživanje. Recimo, slane sobe kao tretman za razne plućne bolesti možda mogu da budu od neke koristi, ali generalno potrebno je rigoroznije istraživanje da bi se ispitala njihova efikasnost, piše HealthLine.

S druge strane, neke od ovih tvrdnji su zapravo samo uobičajeni efekti natrijum hlorida u telu, tako da ćete ove prednosti imati od bilo koje vrste soli. Na primer, istraživači su otkrili da ishrana sa veoma malo soli može da izazove probleme sa spavanjem, te je jasno da je adekvatna količina soli neophodna za kvalitetan san. Međutim, u studiji nije ispitivana roze himalajska so, te je to verovatno efekat natrijum hlorida iz bilo koje soli.

Takođe, minerali u roze himalajskoj soli nisu prisutni u dovoljno velikim količinama da bi imali bilo kakav uticaj na balans pH vrednosti tela. Pluća i bubrezi regulišu pH tela bez pomoći himalajske soli. Štaviše, nivo šećera u krvi, starenje i libido su prvenstveno kontrolisani drugim faktorima sem soli u ishrani i jednostavno ne postoje naučne studije koje bi pokazale da himalajska so može imati bilo koji od ovih zdravstvenih benefita.

Trenutno ne postoje naučni dokazi koji bi pokazali da roze himalajska so pruža više zdravstvenih koristi od obične kuhinjske soli. Zamena kuhinjske soli roze granulama eventualno može pomoći da se smanji unos natrijuma, ali, kao i kod svake druge vrste soli, treba paziti na dnevni unos koji većina prekorači.

Pritom, pojedini naučnici tvrde da himalajska so, osim što nema dokazanih zdravstvenih benefita, sadrži niz radioaktivnih supstanci kao što su radijum, uranijum i polonijum, ali i supstance koje deluju kao otrovi, poput talijuma, srećom, u malim tragovima.

Zato himalajsku so ne treba gledati kao garant zdravlja dok se legitimnim kliničkim studijama ne dokaže suprotno, piše sciencebasedmedicine.

