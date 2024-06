Da li je zdravo jesti hleb za doručak? Postoji pet razloga da ga preskočite ujutru

Mnogi od nas redovno jedu hleb za doručak ili neko pecivo. Hleb se smatra dobrim izvorom energije jer je bogat ugljenim hidratima koji povećavaju nivo energije nakon varenja, piše Firstpost.

Ali hleb je visoko kaloričan i sadrži vrlo malo hranljivih materija. Zbog toga nije dobra ideja da to bude deo vašeg doručka.

Osim što je siromašan hranljivim materijama, hleb može da dovede i do ozbiljnih zdravstvenih problema, a evo nekih od njih.

Abnormalni nivoi šećera u krvi

Jedenje hleba na prazan stomak može dovesti do povećanja nivoa šećera u krvi, što dovodi do rizika od dijabetesa tipa 2. Naime, hleb ima visok glikemijski indeks (GI) što dovodi do visokog nivoa šećera u krvi.

Nadutost

Hleb ima visok sadržaj natrijuma, što može izazvati nadimanje i druge probleme sa varenjem. Doručak bogat natrijumom je loš za želudac jer je veoma teško svarljiv. Zato nikada ne započnite dan sa kriškom belog hleba.

Zatvor

Hleb može da izazove zatvor, a pražnjenje creva može da postane bolno. Zato ga izbegavajte rano ujutru. Prvo pojedite nešto lagano, a zatim možete dodati pšenični hleb za doručak.

Može povećati osećaj gladi

Beli hleb ima visok glikemijski indeks (GI), što može povećati glad i dovesti do prejedanja. Takođe, treba imati na umu da beli hleb ima visok sadržaj ugljenih hidrata u poređenju sa crnim hlebom.

Nije baš hranljiv

Za razliku od druge hrane, hlebu – posebno belom hlebu – nedostaju hranljive materije. Ne dobijate nikakva vlakna, pa čak ni lekovita svojstva žitarica ako ih jedete na prazan stomak.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.