Dijetetičarka tvrdi da je jedna vrsta pića najgora za zdravlje

Svi znamo da je celovita hrana osnova zdrave ishrane, što automatski čini visoko prerađenu hranu „lošom“, iako mnogi stručnjaci ne vole da koriste taj izraz. Međutim, neke namirnice su i dalje lošije za nas od drugih. Ovo uključuje i neke napitke koje mnogi konzumiraju svakodnevno.

Dijetetičarka i nutricionista Malori Kuper istakla je koja je najgora vrsta visoko prerađene hrane.

„Visoko prerađena hrana može poremetiti mehanizam koji čini da se osećate sitim, što može dovesti do prekomerne potrošnje kalorija“, rekla je ona za Parade. Ako želimo da izbegnemo bolesti povezane sa viškom telesne masti, ishrana bogata visoko prerađenom hranom može otežati održavanje zdrave težine.

Većina stručnjaka se slaže da nije od pomoći deliti hranu na „dobru“ ili „lošu“ jer to može podstaći osećaj stida zbog hrane, koji često prati poremećaje u ishrani, kaže Kuper. Međutim, ako bi morala da izdvoji jednu stvar koju bi izbacila iz svoje ishrane, to bi bez sumnje bila gazirana pića.

Iako povremeno ispijanje ovakvih napitaka ne predstavlja značajne rizike, Kuper radije izbegava gazirane pića iz razloga: uprkos visokom sadržaju kalorija, telo ne prepoznaje sok kao izvor energije, što može dovesti do slučajnog unosa previše kalorija. Vremenom, to može dovesti do povećanja telesne težine i zdravstvenih problema.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com