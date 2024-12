Doktor otkrio istinu o ajvaru i turšiji: Koje povrće jesti sirovo, a koje je zdravije obrađeno i koje je apsolutni „kralj povrća“

Povrće je hrana koju je potrebno unositi svakodnevno, i to uz skoro svaki obrok, ali postoji nekoliko vrsta povrća i nisu sva dobra za vaše zdravlje.

Gastroenterolog Vojislav Perišić govorio je o povrću i njegovim hranljivim materijama, probiotskim bakterijama, ajvaru i turšiji. Kupus je okarakterisao „kraljem povrća“, a za papriku naglasio da najviše vitamina u sebi sadrži sveža, pre obrađivanja i priprema za potrebe zimnice. Tada je, kaže Perišić, samo puna hemikalija.

„Paprika ima više vitamina C nego limun, grejpfrut ili narandža. Ali on nije stabilan na visokim temperaturama, i ako skuvamo ajvar najveći deo njega će nestati. Kupus je, za njega, „kralj povrća“, bilo da je svež ili ukiseljen. „, kazao je gastroenterolog.

Kupus je najbolji ukiseljen, ali i svež može imati samo korisno dejstvo za naš organizam i imuni sistem. Jedan napitak od ovog povrća „vraća ljude u život“.

„Rasol od kupusa je najhranljivija tečnost, dobijena fermentacijom apsolutno čudesne biljke. Pa i pijanci uzimaju rasol posle zloupotrebe alkohola, prepun je antioksidanasa, kao i probiotika“, objasnio je on.

Kupus ima mnogo dobrih bakterija koje su veoma svrsishodne za naš digestivni sistem, te je upozorio domaćice šta nikako ne treba da rade prilikom pripremanja zimnice kako ne bi ubile ove bakterije.

„Kupus ima mnoštvo dobrih bakterija, odličan je za probavu. Probiotske bakterije možemo dobiti iz biljaka, ili direktno iz zemlje, a kupus ih ima gomilu. Važna je pravilna priprema, domaćice stave nekada previše soli a ona će ubiti bakterije“, rekao je dr Perišić i objasnio koliko bi soli trebalo staviti.

„Uzmete kacu, kupusu samo isečete i izvadite koren, i jednu kafenu kašiku soli stavite tu gde je koren bio. I kupus dalje fermentira od svojih bakterija, najviše ih ima iz roda laktobacilusa. Moramo se pre jela osloboditi viška soli, zato je važno da se kiseli kupus ispere“, naglasio je gastroenterolog.

Kiseli kupus savetuje pre nego sveži, mada naglašava da i svež kupus ima brojna dobra svojstva. Doktor je „kritikovao“ i jedno povrće koje ne voli!

„Da li može kelj da se ukiseli? Nema šanse. Nema on fermentabilne ugljene hidrate“, istakao je on.

Od drugih namirnica koje možemo da ukiselimo ili očuvamo preko zime na drugi način, izdvaja ren, te navodi na koji način je najbolje da ga pripremimo i sa ostalim povrćem „ukombinujemo“.

„Stavite ga u paprike, stabljike otpuštaju jednu materiju koja uništava mikrobe! Znam da ne može svako da jede ren, ali ga samo stavite pored paprike u tegli, on će otpustiti sve te materije, ne morate ni da ga jedete posle“, rekao je doktor Vojislav Perišić.

Ren u medu je, kazao je doktor, „genijalna ideja“. Med ima jako antioksidativno, a ren antiinfektivno dejstvo. Ostalo konzervirano povrće, nažalost, ocenjuje kao ne baš korisno.

„Pa, ne može da se fermentiše krastavac. Evo recimo kisela paprika. To je samo paprika sa hemikalijama koje sprečavaju truljenje, a šta ta paprika ima od sastojaka sama po sebi, ima i to je to. U turšiji je beznačajna. Bolje je onda da jedemo sveže povrće, osim kupusa“, rekao je doktor u Jutarnjem programu Prva TV.

(Kurir)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com