Evo kako da očistite „trulež“ iz stomaka: Svako posle 30. godine ovo mora da uzima na prazan stomak, objasnio lekar

Dajte vašim ćelijama vodu, prvo to, i one će vam biti zahvalne – poručuje dr Dejan Čubrilo i otkriva čime nakon vode treba da nahranimo telo za doručak

Gostujući u emisiji „Tri tačke“, dr Dejan Čubrilo dao je nekoliko sjajnih predloga, a reč koja otvara sva vrata je – voda. Telu je posle noćnog posta neophodna hidratacija, evo i zbog čega.

– Ja savetujem detoksikaciju. Taj pojam danas je toliko raširen, a zapravo je reč o postepenom i laganom ulaženju u proces smanjenja količine unosa hrane. S tim u vezi, za početak dana uvek preporučujem 3-2 čaše mlake vode. Čak ni sa limunom, jer – to je već hrana. Voda je voda, ona treba da prođe kroz sistem, i što je prilagođenija temperaturi tela, lakše će da „zapljusne“ naše ćelije koje traže hidraciju, odnosno da posle večernjeg posta budu očišćene. Dajte vašim ćelijama vodu, prvo to, i one će vam biti zahvalne – poručuje dr Dejan Čubrilo i otkriva čime nakon vode treba da nahranimo telo za doručak.

– Posle toga, dajte minerale, dajte vitamine, herbalne čistače – biljke koje će da očiste trulež, ako je nešto ostalo. Kada imate ostatke hrane u stomaku, to je divna podloga za razvoj bakterija, virusa, parazita i ostalih organa. Priroda nam daje sve. Imamo biljke koje se jasno bore protiv bakterija i virusa.

Među njima su već dobro poznati antioksidansi, koji neutrališu slobodne radikale u telu i s razlogom zauzimaju visoke pozicije u lancu zdrave ishrane.

– Recimo đumbir, u prahu, naseckan, kako god. Stavite ga u sokić, napravite sok od šargarepe, ali ono što je veoma važno, brinite o količini. Ne tri čaše, jednu čašu. Nemojte uzeti dve šargarepe, uzmite jednu. Iako je to šargarepa, ili grejp… Jedna čaša je dovoljna, pa ako treba za dva sata uzmite još, ali nemojmo da nam mozak bude gladniji nego što mi jesmo. Ne brinite, nećete ostati gladni, mi bez hrane možemo jako dugo – kaže dr Dejan Čubrilo.

– Poenta je, mada to teško može da se shvati, kada govorimo o gladi, govorimo o gladi naše ćelije. Ne o našoj gladi i subjektivnom osećaju. Ako naša ćelija treba da primi hranu u obliku šećera ili masti, a nije je primila – mi smo gladni. Zato ljudi često kada ujutru ustanu kažu „gladan sam kao vuk“. Ja bih dodao – to nije dobar znak.

U jednom periodu života veoma je važno obratiti pažnju na ishranu, a dr Dejan Čubrilo savetuje da u jutarnju rutinu treba uključiti i jednu magičnu namirnicu.

– Decu u ovom kontekstu u potpunosti stavljam po strani, to je potpuno druga priča, sada govorim o dobu kada počinjemo da starimo, hormonski i enzimski, a to je posle tridesete godine života. Tada je potrebno da ćelijama obezbedimo jednu brzu energiju, pa često kažem – pojedite ujutru malo meda, ništa loše neće napraviti, čak i ako imate dijabetes, nije problem. Taj med će vam dati energiju koja vam treba. Oni koji u krvnoj slici imaju šećer u granicama normale, ali na gornjoj granici, da li mislite da je njima potrebno da uzimaju dodatnu količinu hrane i šećera? Ne. Ali njegova ćelija je gladna. E pa, to mora da se promeni – zaključuje dr Dejan Čubrilo.

(Blic Žena)

