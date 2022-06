Evo šta se događa u vašem telu ako redovno jedete tunjevinu iz konzerve

Prednost konzumacije tunjevine u konzervi su značajne, čak i pre nego sagledate nutritivne vrednosti. Proizvod je dostupan u skoro svim prehrambenim prodavnicama, pristupačan je po ceni i može se koristiti u mnoštvu različitih jela, od salata do sendviča.

Što se tiče nutritivnih prednosti, tunjevina ih ima puno. Ipak, jako je važno ne preterivati s njenom konzumacijom, jer previše tune može dovesti do trovanja živom. Uključivanje konzervirane tune u vašu ishranu može biti izvrstan potez zbog svih pozitivnih efekata koje može imati na vaše zdravlje.

Evo nekoliko stvari koje bi trebalo da znate o tome šta se događa vašem telu ako redovno jedete tu bogatu i svestranu namirnicu:

Povećaćete unos proteina

Dodavanje proteina vašoj ishrani može biti izuzetno korisno jer ćete produžiti osećaj sitosti i, na kraju, unositi manje kalorija. Konzervirana tuna deluje upravo tako. Prema USDA-u, jedna konzerva tunjevine u ulju sadrži 46.6 grama proteina, dok jedna konzerva tune pakovane u vodi sadrži 31.7 grama proteina. S obzirom na činjenicu da bi trebalo da unosite 0.36 grama proteina po kilogramu telesne težine, samo jedna konzerva tune mogla bi vam pružiti većinu, ako ne i celu dnevnu dozu proteina.

Pomaže održavanju zdravlja mozga i očiju

Zahvaljujući omega-3 masnim kiselinama koje se nalaze u konzerviranoj tuni, ojačaćete svoj mozak i funkciju očiju ako na primer pojedete sendvič s tunom za ručak. Poznato je da DHA, omega-3 masna kiselina, ima svojstva poboljšanja pamćenja. Osim toga, takođe ima efekat smanjenja upale i uklanjanja simptoma suvoće očiju.

Ako jedete tunu koja se konzervira s dodatkom ulja, mogli biste da se ugojite

Iako konzervirana tuna s dodatkom ulja ima neke prednosti poput više proteina i ukusa u odnosu na onu koja je konzervirana u sopstvenom soku, tuna u ulju ima više kalorija i može dovesti do debljanja.

Mogli biste se osećati naduto

Jedan sastojak koji se nalazi u svim konzervama tunjevine je natrijum koji, ako se konzumira u velikim količinama, može dovesti do nadutosti. Prema Institutu Linus Pauling, konzerva tune – bez obzira da li je u ulju ili u vodi – sadrži u proseku oko četvrtinu vašeg dnevnog unosa natrijuma.

Mogli biste se otrovati živom ako pojedete previše tunjevine

Konzervirana tunjevina ima znatno manje žive od sveže tune, što znači da je možete jesti češće. S obzirom na to da je živa neurotoksin, treba je izbegavati kad god je to moguće. Stoga se držite uravnotežene i raznolike ishrane i tunjevinu jedite umereno, oko jednom nedeljno, kako piše Eat This, Not That.

