Grickalica koja nas ubedljivo najviše goji

Ako želite da izgubite kilograme, za početak, izađite napolje. Redovno kretanje je svakako potrebno, ali ne i dovoljno. Neophodno je da iz ishrane izbacite i neke namirnice.

Izbegavanje samo jedne namirnice moglo bi da vam pomogne da izgubite nekoliko kilograma. Naučnici su ustanovili da je čips od krompira direktno povezan sa dobijanjem kilograma.

Studija objavljena u časopisu „New England Journal of Medicine“ otkrila je da je čips prvi na spisku hrane koja dovodi do povećanja kilograma u četvorogodišnjem periodu. U istraživanju je učestvovalo 120.000 ispitanika koje su istraživači pratili tokom četiri godine.

Ispitanici su u ovom periodu dobili oko 1,5 kilogram, a povećanje težine bilo je direktno povezano sa konzumiranjem čipsa, koji je prouzrokovao nakupljanje oko 8.000 dodatnih grama.

Zašto se gojimo od čipsa

„Kao i mnoge druge grickalice, čips je izuzetno kaloričan, naročito ako ljudi često jedu velike količine čipsa“, objašnjava nutricionista Loren Meniker.

Ali velika količina kalorija nije jedini razlog što zbog čipsa dobijate kilograme. Problem predstavlja i to što, kada ljudi jedu čips, obično se ne zaustave na samo jednoj porciji.

„Jedna porcija čipsa podrazumeva oko 30 grama čipsa. Kao nutricionista, retko kada sam videla da se ljudi zaustave na toj količini, naročito ako jedu porodična pakovanja čipsa koja dolaze u velikim kesama. Čips je jedna od namirnica koju jedemo a da ne razmišljamo o tome koliko smo pojeli, a to na kraju dovodi do povećanja kilograma“, objašnjava Meniker za Eat This, Not That.

Dodatni problem predstavlja i to što pojedine osobe uz čips jedu i neku vrstu sosa koji su najčešće veoma kalorični. To takođe dovodi do nakupljanja dodatnih kilograma.

