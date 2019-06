Hrana koju nikada ne treba kombinovati

Danas je u modernom društvu prejedanje postalo prihvatljivo, kad su nam oči veće nego želudac, a pomalo i pohlepa igra ulogu kad je u pitanju hrana.

Svi mislimo da poznajemo rizike, ali znamo li, zaista, šta treba izbegavati, odnosno koje kombinacije hrane ne idu zajedno.

Voće uz obrok ili odmah nakon obroka

Voće se apsorbuje vrlo brzo, prolazi kroz želudac, a potom apsorbuje u crevima. Kad je voće u kombinaciji sa žitaricama, mesom ili sušenim proizvodima, postoji mogućnost da će predugo ostati u probavnom traktu i doći će do fermentisanja. To može prouzrokovati crevne, ali i druge probleme. Jedite voće barem sat pre ili posle obroka.

Citrusi i sirup protiv kašlja

Limeta može zadržavati ili blokirati enzime koji razgrađuju snižavanje holesterola. Dobro poznati lek za kašalj je dekstrometorfan, on može loše uticati na kardiovaskularni sistem te, ako se, pored toga, i loše psihički osećate, može doći i do drugih zdravstvenih problema. Kombinovanjem ovog leka sa limunom ili limetom, grejpom, pomelom ili narandžom može doći do halucinacija ili, pak, nesanica. Zato izbegavajte ovu kombinaciju barem dva dana dok pijete lek za kašalj.

Nivo šećera

Pahuljice i mlijeko

Žitarice i mleko jedan su od najčešćih obroka širom sveta. Obe namirnice su sinonim za doručak, ali obe, zapravo, sadrže brzo svarljive ugljene hidrate koji odvode telo u stres. U kombinaciji brzo podižu nivo šećera u krvi, ali taj šećer brzo ponovno padne pa imate osećaj da ste pospani i vrlo brzo posegnete ponovno za nečim slatkim.

Hamburgeri i pomfrit

Prerađena hrana sa velikim udelom masti, konzervansa i ostalih hemikalija kombinuje se sa šećerom u krompirima, što pogoduje stvaranju citokina, koji može izazvati upalu i ubrzati proces starenja. Dakle, setite se ovog kad sledeći put poželite hamburger i pomfrit.

Protein i skrob

Konsumiranje životinjskih proteina i ugljenih hidrata u isto vreme može negirati učinke svakog makronutrijenata. Sudaraju se različiti probavni enzimi, koji uzrokuju nadutost, nelagodu, ispuštanje gasova.

Uz paradajz

Paradajz sadrži kiselinu koja može prouzrokovati probleme ako se jede u isto vreme sa skrobnim ugljenim hidratima kao što su pirinač i krompir. Može doći do probavnih problema. Veruje se i da je umor koji osećate često posle obroka povezan sa ovom kombinacijom namirnica.

Voće i jogurt

Kombinovanje voća i mlečnih proizvoda može dovesti do bolnih problema. Mlečni proizvodi mogu biti kongestivni, mogu blokirati sinuse, uzrokovati prehlade i pogoršati simptome alergija. U kombinaciji sa voćem, ovi simptomi mogu postati još gori. Bolji izbor je prirodni grčki jogurt bez dodatnih plodova.

Mafini i sokovi

Ako započinjete dan mafinom i ceđenim voćnim sokom, on će vam do popodneva narušiti energiju i ponovo ćete poželeti da pojedete nešto slatko. Nedostatak proteina i vlakana, uz unos velike količine šećera, dovodi do poremećaja šećera u krvi. Ako zaista želite mafin, preporučuje se onaj sa celim zrnom žitarica.

(Avaz)